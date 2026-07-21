3 mascarillas caseras que realmente reparan las puntas abiertas del cabello

Las mascarillas caseras para el cabello son una alternativa económica y altamente efectiva para devolverle la hidratación, el brillo y la suavidad a las melenas maltratadas por el uso de herramientas de calor o tintes.

Aunque la única solución definitiva para eliminar las puntas abiertas de raíz es el corte, el uso constante de tratamientos naturales puede ayudar a sellar la cutícula capilar de forma temporal.

Especialmente los tratamientos caseros con una alta concentración de lípidos y proteínas son los que evitan que la hebra se siga abriendo hacia arriba y que sufra una rotura mayor.

Ventaneando | Programa completo 17 de julio de 2026

Las 3 mascarillas caseras que reparan las puntas del cabello

Mascarilla de aguacate y aceite de coco

Tritura medio aguacate maduro hasta formar un puré sin grumos y mézclalo bien con dos cucharadas de aceite de coco extra virgen.

Aplica la pasta de medios a puntas sobre el cabello húmedo, déjala actuar por 30 minutos y retira con abundante agua y tu champú habitual.

Los ingredientes de mascarillas caseras que realmente reparan las puntas abiertas|Pexels: Beyzanur K.

Tratamiento de huevo y miel

Bate una yema de huevo junto con dos cucharadas de miel pura de abejas hasta obtener una mezcla homogénea.

Distribuye uniformemente en las puntas secas o ligeramente húmedas, cubre con un gorro de ducha para generar calor sutil, deja actuar durante 20 minutos y enjuaga con agua templada o fría, nunca caliente para evitar que el huevo se cocine.

El huevo aporta proteínas esenciales que rellenan las microfisuras de la cutícula capilar, mientras que la miel es un humectante natural que retiene la humedad interna.

Repara las puntas abiertas con esta increíble mascarilla casera|Pexels: Beyzanur K.

Mascarilla de aloe vera y aceite de argán

Licúa o mezcla enérgicamente tres cucharadas de gel de aloe vera o sábila con una cucharada de aceite de argán puro.

Aplícala sobre las puntas dañadas, masajea mechó por mechón para asegurar la absorción, deja reposar por 25 minutos y lava tu cabello de forma natural.

El aloe vera posee un perfil enzimático y regenerador que repara las células dañadas de la hebra, mientras que el aceite de argán aportará suavidad sin dejar el cabello pesado.

