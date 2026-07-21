Cantante y su familia fueron hallados muertos en su casa

Los terremotos de Venezuela han causado miles de muertes y desapariciones en el territorio por lo que ha sido una de las catástrofes con más mortalidad en los últimos tiempos. Lamentablemente las víctimas siguen sumando y en este caso se conoció la muerte de un famoso cantante.

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José Visconti, miembro de la “Banda Póker”, fue encontrado muerto tras los terremotos. Su cuerpo estaba junto a los de su familia y el mundo de la música se encuentra de luto.

¿Cuándo encontraron al cantante?

Los terremotos en Venezuela se registraron el pasado miércoles 24 de junio y tras varias semanas de búsqueda finalmente pudieron dar con el cuerpo de José Visconti junto a su esposa y su hija de 12 años de edad.

El músico era parte de la “Banda Póker” y tenía 51 años. Tras los movimientos telúricos, se realizó el reporte de desaparición del cantante junto a su esposa y su hija de 12 años.

La “Banda Póker” dio a conocer el reporte de la desaparición del músico José Visconti que al momento de los terremotos se encontraba con su familia. Ellos se encontraban en uno de los edificios que colapsó con los sismos.

En cuanto a la información que se conoció en un primer momento, el cantante y su familia estaban dentro del Edificio Bello Horizonte en Catia La Mar, Venezuela. Lamentablemente el integrante de "Banda Póker" de 51 años, su esposa, Ana Luisa Loreto, y su hija de 12 años fueron localizados sin vida.

Luego de darse a conocer el deceso fue la “Banda Póker” quien tomó la decisión de informar por medio de su cuenta de Instagram lo ocurrido y darle el último adiós al músico a la familia que perdió la vida en los sismos registrados en junio.

"Póker está sufriendo y mucho, estamos rotos; rotos por dentro pero vamos a seguir, así lo hubiera querido él, por nosotros, por nuestras familias", escribió en redes sociales la agrupación.