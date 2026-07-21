OFICIAL: Lista completa de los 16 Sobrevivientes de Survivor México La Reliquia en Llamas
La semana de estreno de Survivor México La Reliquia en Llamas se vive al máximo y ya se reveló la identidad de los 16 Sobrevivientes que lucharán por ganar.
La espera terminó y por fin se estrenó Survivor México La Reliquia en Llamas, una edición que promete estar llena de momentos emocionantes y jornadas que llevarán a todos al límite de la mano de Carlos Guerrero "Warrior", el conductor estelar y figura de autoridad indiscutible. En total, son 16 Sobrevivientes, quienes ya están poniendo su máximo esfuerzo a nivel físico y mental para demostrar que tienen lo necesario para convertirse en ganadores, pero antes tendrán que librar pruebas individuales y por tribu para avanzar.
Quiénes son TODOS los Sobrevivientes de Survivor México La Reliquia en Llamas
- Viviann Baeza, cantante y conductora de TV, 27 años.
- Javier Márquez "Big Papi", deportista y profesor de Educación Física, 34 años.
- Abel Robles, preparador físico y creador de contenido, 31 años.
- Rey Grupero, conductor de TV y figura de realities, 42 años.
- Bobby Larios, actor, bailarín y cantante, 57 años.
- Azalia Ojeda "La Negra", conductora de TV y figura de realities, 53 años.
- Shada Hernández, modelo y creadora de contenido, 26 años.
- Sahit Sosa, actor, 36 años.
- Julio Camejo, actor, 53 años.
- Tzasna Carrasco, deportista, 35 años.
- Sebastián Yate, actor y cantante, 31 años.
- Aurélie Garzonio, conductora de TV, 37 años.
- Anahí Izali, influencer, 36 años.
- Sheila Velázquez, bombera, 41 años.
- Erick Castro, diablero, 31 años.
- Avril Andrade, comerciante, 19 años.
A qué hora pasan Survivor México La Reliquia en Llamas y cómo verlo GRATIS
Todos los epidosios de Survivor México La Reliquia en Llamas se transmiten de lunes a viernes en punto de las 20:30 horas a través de la señal de Azteca UNO, inmediatamente después de Acércate a Rocío en su nuevo horario. Los domingos la cita es a las 20:00 horas, justo antes de las galas de eliminación de MasterChef 24/7.
Para estar al tanto de todo lo que pasa en el programa, puedes sintonizar la señal de Azteca UNO o mediante el acceso de Disney+. También es posible ver Survivor México en línea y completamente GRATIS; solo tienes que entrar al sitio web de Azteca UNO, a la app de TV Azteca EN VIVO o en survivormexico.tv.