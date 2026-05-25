Cómo peinar cabello ondulado

Aunque algunos dicen que es un poco latoso, otros defienden al cabello ondulado diciendo que es muy bonito. Sin embargo, una de las grandes complicaciones precisamente llega al momento de peinarse. En ese sentido, se busca la gran solución para no pelearse con secadoras o fastidiarse con los peines. Toma nota y logra un perfecto peinado sin batallar demasiado y lucir espectacular.

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¿Cuál es la clave para peinar un cabello ondulado?

Estos consejos llegan cortesía de la Inteligencia Artificial de Google, que argumenta un correcto peinado de cabello ondulado que no generará frizz gracias a la estilización mientras sigue mojado. Es decir, debes evitar un cepillado en seco. A diferencia de un cabello liso, el ondulado requiere de productos ligeros que aporten fijación sin apelmazar en forma de “S”.

¿Cómo es un correcto proceso de peinado de cabello ondulado?

Sigue el siguiente método justo al salir de la ducha para asegurar un resultado movimiento y elástico a la vez.

1.- Mantén el cabello muy húmedo - No uses toallas comunes para secarte y si es necesario rehumedece con un atomizador de agua.

2.- Aplica crema de peinar ligera - Distribuye una pequeña cantidad de medios a puntas, utilizando tus manos para retener la hidratación.

3.- Distribuye con un cepillo definidor - Usa un peine de dientes anchos o un cepillo tipo Denman de forma vertical para separar las secciones y levantar la raíz.

4.- Agrega gel o espuma de fijación - Coloca el producto distribuyendo suavemente para asegurar que la onda mantenga su forma todo el día.

5.- Haz “Scrunch” - Estruja el cabello con las manos desde las puntas hacia la raíz con un movimiento de pulsación ascendente para activar la onda.

6.- Retira el exceso de agua - Utiliza una toalla de microfibra o una camiseta de algodón, haciendo un scrunch suave para absorber la humedad sin generar frizz.

7.- Secado - Deja secar al aire libre para un look natural o utiliza un secador con difusor a temperatura y velocidad baja sin moverlo demasiado.

8.- Rompe el “Casco” rígido - Una vez que el cabello esté 100% seco, frota dos gotas de aceite capilar ligero en tus manos y aprieta suavemente las ondas para eliminar la dureza del gel.