Estas son las 3 mejores bebidas calientes para disfrutar tu pan de muerto

Las celebraciones de noviembre alrededor del Día de Muertos se avecinan y todos se preparan para participar de distintas maneras. En específico, en el ámbito culinario, el pan de muerto es uno de los aspectos que las personas más disfrutan. Por eso, muchos aseguran que estas 3 bebidas calientes son las mejores para degustar tu pieza de pan tradicional de estas fechas.

Las enemistades en La Granja VIP: Pimpinela contra Manelyk, Pascal contra Kevyn, ¿quiénes son amados y odiados?

¿Por qué la gente come pan de muerto?

Aunque muchas veces se ha propagado información falsa hacia el extranjero, el pan de muerto es una pieza especial que se prepara para estas fechas. Además, en la actualidad existen decenas de opciones de sabores y rellenos distintos. Por eso, la parte culinaria es una de las favoritas de la gente nacional como extranjera. En ese contexto… estas son las 3 bebidas con las que tienes que acompañar tu pieza azucarada.

Champurrado

Aunque muchos de los chilangos lo consumen sobre todo en sus desayunos acompañado de un tamal (o su torta de tamal), la preparación de esta bebida es especial para degustar con su respectivo pan de muerto. Su consistencia es espesa y se combina con una base de masa de maíz, chocolate y piloncillo. Todo depende de la preparación, pues es posible hacerlo con leche o con agua, también dependiendo que tan espesa se quiera la consistencia.

Chocolate caliente

De nueva cuenta, la oportunidad de preparación es vasta y las tardes frías y lluviosas también son la especialidad de este manjar en líquido. Por eso es normal saber de ferias o convenciones alrededor del chocolate y el pan de estas fechas. Muchos son fanáticos de la espumosidad, por ello puedes buscar una receta en redes sociales para lograr el mejor sabor y dicha consistencia.

Café de olla

Mientras que otra bebida por excelencia mexicana tiene entre sus favoritas al café de olla. La preparación tradicional que puede incluir canela o piloncillo acompaña los mejores puestos de comida del país. Ante dicha situación, si quieres una experiencia intensa en los aromas, acompañando tu pan de muerto, esta es la opción para ti. Entonces… disfruta este 2026 degustando tu pan y tu bebida caliente favorita.