Prepara un delicioso pan de muerto casero paso a paso

El pan de muerto es uno de los alimentos más representativos del Día de Muertos en México. Su textura esponjosa, aroma y característico acabado con azúcar lo convierten en un clásico de esta celebración.

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Prepararlo en casa es una forma sencilla de disfrutar esta tradición y llenar la cocina de un delicioso aroma. A continuación, descubre cómo hacer pan de muerto casero paso a paso.

¿Qué necesitas para hacer pan de muerto?

Para preparar pan de muerto tradicional en casa, necesitarás ingredientes básicos de repostería que aportan una textura suave y un sabor ligeramente cítrico. A continuación, reúne todo lo necesario antes de comenzar con la preparación:



500 gramos de harina de trigo

100 gramos de azúcar

113 gramos de mantequilla a temperatura ambiente

2 huevos grandes

200 mililitros de leche tibia

11 gramos de levadura seca

Ralladura de 1 naranja

1 cucharadita de agua de azahar

1 cucharadita de sal

Azúcar extra para decorar

¿Cómo hacer pan de muerto en casa?

Para hacer pan de muerto en casa, comienza por activar la levadura mezclándola con un poco de leche tibia, azúcar y harina. Déjala reposar entre 10 y 15 minutos, hasta que la mezcla se vea espumosa.

Después, integra el resto de la harina con el azúcar, la ralladura de naranja, los huevos, la leche, el agua de azahar, la sal y la levadura activada. Amasa y añade poco a poco la mantequilla hasta obtener una masa suave y elástica.

Coloca la masa en un recipiente, cúbrela y déjala reposar entre una y una hora y media, hasta que duplique su tamaño. Luego, divídela para formar los panes y reserva una parte para elaborar los huesos y las pequeñas esferas de la decoración.

Coloca los adornos sobre cada pan y deja reposar nuevamente durante 30 a 45 minutos. Finalmente, hornea a 180 °C durante 20 a 25 minutos. Cuando estén tibios, barnízalos con mantequilla derretida y espolvorea azúcar por encima.