3 peinados fáciles para evitar que se esponje el cabello esta temporada de calor

Estos son los 3 peinados más sencillos que debes hacerte durante la temporada de calor para evitar que se esponje tu cabello, son ideales para el día a día o para llevar a la playa.

Además, conoce los trucos de expertos para evitar el frizz y para mantener protegida tu cabellera durante la temporada de calor.

¿Justicia? Flor Rubio se gana otra amarilla en el Sin Palabras

Los 3 peinados fáciles para evitar que se esponje tu cabello

Coleta alta con burbujas

Este peinado es ideal para días con altas temperaturas, ya que mantiene despejado el cuello. Puede usarse en el día a día o en eventos más formales en su versión pulida.

La coleta alta con burbujas es uno de los mejores estilos para evitar el frizz|Pinterest

Para obtenerlo, solo debes recoger todo tu cabello en una coleta alta bien estirada y utilizar un poco de cera o de gel para agarrar los baby hairs y así evitar que se esponjen.

No olvides tirar suavemente de los lados de cada sección, entre liga y liga, para crear el efecto de "burbuja" y dar volumen.

Moño bajo desenfadado

Es el peinado perfecto para cuando buscas algo funcional en climas cálidos, pero que al mismo tiempo dé un look relajado.

El moño bajo desenfadado no solo quita el frizz, sino que también luce elegante|Pinterest

El primer paso es peinar tu cabello hacia atrás y formar una coleta baja. Después tendrás que enrollar el cabello sobre sí mismo en forma de churrito o espiral alrededor de la base de la liga.

Posteriormente, necesitarás sujetar el moño con otra liga o con pasadores y soltar un par de mechones frontales muy delgados para dar un toque más casual.

Trenzas de boxeadora

Este es el peinado ideal para controlar el frizz. El trenzado desde la raíz cumple su función al impedir que el cabello se expanda con la humedad.

Las trenzas de boxeador sujetan la cabellera desde la raíz y son ideales para el calor|Pinterest

Se consigue dividiendo el cabello a la mitad, desde la frente hasta la nuca, y sujetar un lado mientras trabajas el otro.

Después, deberás tomar una sección pequeña del cabello y dividirla en tres partes y comenzar a trenzarlas hacia adentro, pasando los mechones restantes por debajo del central.

La trenza se va alimentando con pequeños mechones de los lados conforme va avanzando hacia la nuca. Al llegar abajo, se termina con una trenza normal de tres cabos.