3 plantas que quizá tienes en tu casa y no sabías que atraen a las culebras a los jardines

Tener un jardín lleno de vida con plantas y flores se ve hermoso, pero también puede traer visitantes poco amigables a tu hogar, como las culebras. Y es que aunque suene increíble, hay ciertas especies que las atraen y pueden convertirse en invasoras si no se toman medidas a tiempo.

Así que para evitar sustos o incidentes, lo mejor es saber cuáles son las macetas que pueden resultar llamativas para este tipo de serpientes. De esta manera, podrás detectar si hay alguna plantación en tu hogar y, en caso de que sea necesario, moverla y prevenir la visita de estos animales a los que muchos les tienen miedo.

Árbol de guayabas

Si bien tener un árbol frutal propio suena increíble, lo cierto es que también conlleva el riesgo de tener plagas o invasores que quieran alimentarse de la cosecha. Esto es precisamente lo que ocurre con los árboles de guayabas, que forman parte de las plantas que atraen a las culebras sin que te des cuenta.

La razón principal es que tienen ramas bajas y densas que sirven como refugio para estos invertebrados, además de que los productos que van cayendo también pueden llamar a otros animales, explica el sitio especializado Flowers Lovers.

3 plantas que atraen a las culebras a tu jardín y es mejor evitar|Canva

Plantas de menta que atraen a las serpientes

A pesar de que el aroma que expulsan las hojas de menta es un repelente para ciertos animalitos rastreros, cuando estas plantas están en el jardín y tienen un crecimiento desmedido, sí se vuelven un peligro latente ante la llegada de víboras. Esto ocurre generalmente cuando el follaje ya está muy tupido y húmedo, pues de acuerdo con datos de Golden Seniors Living, se transforma en su hogar predilecto.

3 plantas que atraen a las culebras a tu jardín y es mejor evitar|Canva

Macetas de bambú muy densas

Los mosquitos no son los únicos animales que se sienten atraídos por las macetas de bambú, también las culebras pueden aparecer en zonas que tengan a esta especie, sobre todo cuando hay una acumulación de ramas grandes o descuidadas, explica Times of India. En este sentido, la única solución es darle mantenimiento constante y procurar alejarlas de charcos de agua sucia o basura.

3 plantas que atraen a las culebras a tu jardín y es mejor evitar|Canva

Antes de que empieces a preocuparte y consideres retirar estas plantas que atraen a las culebras de tu jardín, considera que influye también el ambiente y clima donde estés. Es decir, en grandes ciudades es poco probable que las serpientes lleguen a zonas de departamentos o casas habitadas, aunque tampoco imposible , por lo que lo mejor es siempre mantener el mantenimiento al día.