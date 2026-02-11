4 plantas que atraen los mosquitos a tu jardín y seguro no te das cuenta porque se ven preciosas

Tener distintas especies naturales hace que los jardines y terrazas se vean más bonitos, además de que hay ciertos tipos que contribuyen a mantener el ambiente libre de impurezas . Sin embargo, también tienen su lado negativo, en especial cuando se trata de plantas que le resultan muy atractivas a los mosquitos.

Y cuando no se le pone atención a estas cuestiones, existe el riesgo de que se comiencen a formar plagas que después podrían ser muy complicadas de controlar. Así que lo mejor es detectar a tiempo cuáles son las macetas que tienen "invasores" y buscar la forma de cambiarlas de lugar para mantenerlas alejada de estos insectos.

1. Jacinto de agua

Los jacintos de agua se ven preciosos en donde se pongan gracias al color lila tan lindo que los distingue, pero lamentablemente también son de las plantas que pueden convertirse en un dolor de cabeza si los mosquitos empiezan a llegar. De acuerdo con información del sitio especializado Mosquito Squad, esta especie está a expensas de plagas porque almacenan agua y hacen que los insectos se sientan cómodos.

Aunque se ven lindas, estas plantas son un riesgo para tu jardín porque atraen a los mosquitos|Freepik

2. Bromelias, de las plantas que son lindas pero sí atraen a los mosquitos

Hay quienes prefieren tener plantas tropicales en sus jardines por lo bonitas que se ven y las tonalidades vibrantes que usualmente tienen. Lo que muchos no consideran, es que por su naturaleza, estas especies llegan a convertirse en un riesgo al atraer infinidad de mosquitos, como ocurre con las bromelias, que en verano son el objetivo de estas plagas, según datos de Gardening Know How.

3. Perenne

También conocida como "hiedra inglesa", las macetas de perenne son otras de las plantas que resultan muy atractivas para insectos, pues les proporcionan la sombra necesaria para que descansen. Además, la textura de sus hojas retienen humedad y hacen que este sea un ecosistema bastante adecuado para estos animales, tal como explica Bee Safe Control.

4. Plantas de bambú que atraen mosquitos

Aunque las macetas de bambú lucen preciosas y hasta se cree que son muy buenas para atraer la buena suerte , tienen como punto en contra que la sombra y humedad de estas plantas crean el ambiente predilecto para que los mosquitos quieran instalarse. En el peor de los casos, querrán anidar cerca y el problema adquirirá mayores dimensiones.