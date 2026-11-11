Cómo hacer un calendario de adviento de cartón

La cuenta regresiva hacia la Navidad es una de las tradiciones más esperadas del año, y contar con un calendario de adviento hace que la espera sea mucho más emocionante. Hacerlo en casa no requiere gastar mucho dinero ni contar con herramientas profesionales; con materiales reciclados que ya tienes a mano, puedes diseñar una pieza única y totalmente personalizada.

En esta guía te mostramos cómo crear tu propio calendario de adviento de cartón utilizando cajas en desuso o tubos de papel higiénico. Sigue estos sencillos pasos para armar una estructura resistente, económica y lista para rellenar con tus dulces, mensajes o pequeños regalos favoritos.

¿Qué es un calendario de adviento?

Un calendario de adviento es un símbolo tradicional de la temporada navideña que sirve para llevar una cuenta regresiva desde el 1 hasta el 24 de diciembre. Su función principal es marcar los días previos a la Nochebuena de una forma visual, entretenida y llena de ilusión, convirtiendo la espera de la Navidad en una experiencia diaria para toda la familia.

Navidad

Su diseño clásico consta de veinticuatro compartimentos, sobres, bolsillos o pequeñas ventanillas numeradas. Cada día del mes se abre el espacio correspondiente para descubrir una pequeña sorpresa en su interior. Aunque originalmente tenían un sentido puramente religioso, hoy en día son muy populares en todo el mundo y suelen rellenarse con chocolates, caramelos, juguetes diminutos, productos de belleza o mensajes especiales.

¿Cómo hacer un calendario de adviento?

Para hacer un calendario de adviento casero, comienza reuniendo veinticuatro bolsitas de papel craft, sobres o cajitas pequeñas, junto con pinzas de madera y un cordón de yute o una rama seca limpia. Primero, decora la parte frontal de cada recipiente dibujando detalles navideños o agregando estampados coloridos, y luego escribe o pega claramente los números del uno al veinticuatro en el frente.

A continuación, llena el interior de cada envoltorio con sorpresas variadas como golosinas, notas con mensajes bonitos, juguetes pequeños o cupones de actividades para compartir en familia. Una vez listos, sujeta el cordón de yute a una rama colgada en la pared o extiéndelo de lado a lado dentro de un marco de fotos grande.

Calendario de adviento (Gemini)

Para terminar, engancha los recipientes en la cuerda usando las pinzas de madera organizados en orden numérico. De esta forma tan sencilla y creativa obtendrás un rincón festivo mágico, ideal para disfrutar la cuenta regresiva día a día en el hogar.