5 tuppers de K-pop Demon Hunters ideales para el lunch de la escuela

A la hora de llevar la comida a la escuela el mejor aliado es un tuppers que pueda conservar los alimentos y mantenerlo alejados de cualquier contaminación que pueda surgir. Una de las mejores opciones es usar estos elementos personalizados.

Si a tus pequeños les gusta las K-pop Demon Hunters pues te traemos las mejores opciones de tuppers donde se combina el cuidado de los alimentos con un poco diversión.

¿Cuáles son los mejores tuppers de K-pop Demon Hunters?

Si estás en busca de los tuppers para tus hijos pues las mejores recomendaciones son las siguientes:

Set de Loncheras Get Trend Kpop Demon Hunters

Esta es una opción en la que encontrarás una caja bento libre de BPA con tres compartimentos independientes para separar la comida y una botella de agua de 600 ml haciendo juego.

Guerreras K-pop Estas son grandes alternativas. (mercado libre/Mercado Libre)

Stor Kpop DEMON HUNTERS Lunch Boxes 1070ml

También puedes optar por esta opción de un tupper oficial que ofrece una gran capacidad con cierres de seguridad en la tapa. Se recomienda para transportar bocadillos, frutas o ensaladas sin derrames en la mochila.

Bluesky Mochila Kpop Demon Hunters Huntr/x

En este caso tenemos un panel frontal 3D de las integrantes de las Guerreras K-Pop y además cuenta con un cierre completo que te permite poder proteger los envases y todos lo que llevas durante el traslado.

Wj’ Lonchera Aislante J Huntrix Kpop Demon Hunters, Grande

Ofrece un interior térmico de PEVA que conserva la temperatura de los tuppers por horas, además de un bolsillo frontal para cubiertos y malla lateral.

Guerreras Aquí tenemos una opción más compacta. (mercado /Mercado Libre)

Bolsa De Almuerzo Huntrix Girls Group K-pop Group Demon

Por último, te ofrecemos una alternativa ligera y más compacta que las demás. Tiene un estampado del grupo de las Guerreras K-pop que se recomienda para llevar un tupper mediano y una colación al recreo.