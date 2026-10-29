5 ideas para hacer una libreta de Plim Plim

Plim Plim es el payaso preferido de los más pequeños por lo que puedes llevar su magia a una creativa libreta que puedes hacer con tus propias manos. Esta es una idea fácil y rápida de recrear.

¡Así fue la presentación de Lobos, con un elenco de primer nivel!

Las libretas son grandes ideas para poder dar como obsequio para un souvenir de cumpleaños o para hacer actividades en casa. Pon manos a la obra y realiza hermosos objetos.

¿Cómo hacer una libreta de Plim Plim?

Libreta 3D con Goma Eva (Foami)

En esta primera idea puedes hacer una portada con textura forrando las tapas de una libreta vieja o nueva. Es importante que forres las tapas completas con goma eva amarilla brillante.

Luego deberás cortar las piezas de la cara de Plim Plim (su cabello azul, la nariz roja y su sonrisa) y pégalas en capas para darle relieve. Con una tira blanca o azul puedes ocultar el espiral de la libreta.

Esta es una buena opción.|Pinterest

Mini Librito Plegable "Una Sola Hoja"

La segunda idea consiste en hacer una libreta para souvenir. Para ello deberás imprimir una plantilla del personaje en una hoja A4 o carta. Procura hacer dobleces estratégicos en cruz y haz un pequeño corte en los dos cuadrados del centro.

Cuando los pliegues sobre sí mismo se convertirá en un cuadernillo de 8 páginas. Coloca páginas internas con dibujos listos para colorear.

Libreta Estilo Scrapbook con Stickers y Washi Tape

Esta es una opción que puedes desarrollar junto a los niños. Debes decorar la portada con cintas decorativas (washi tapes) con los colores del personaje (rojo, amarillo y azul) creando patrones de líneas o marcos.

Puedes agregar unos stickers grandes del payasito y sus amigos. Agrega el nombre del niño usando técnicas sencillas de lettering con marcadores.

Este es un buen ejemplo.|Pinterest

Cuaderno de Actividades y Dibujo Personalizado

Con esta idea puedes crear un cuaderno interactivo. Para ello debes intercalar hojas blancas para dibujar con hojas impresas que tengan juegos sencillos de Plim Plim, como buscar diferencias, laberintos o trazos para rellenar.

Si lo deseas puedes colocar etiquetas escolares de Plim Plim para colocar el nombre del niño.

Portada de Circo con Acuarelas o Pintura Acrílica

Por último, vas a dibujar sobre un cartón o papel grueso, una carpa de circo con líneas verticales rojas y blancas, o un fondo estrellado mágico de color azul. Pinta al personaje en el centro saludando.

Una vez que la pintura se seque toma un marcador negro para repasar los bordes y darle un aspecto de caricatura.