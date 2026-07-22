3 rituales con laurel colocados bajo la almohada para atraer éxito y claridad mental

El uso de laurel en diferentes rituales se debe a que es uno de los símbolos botánicos más poderosos en la historia de las prácticas místicas y el bienestar holístico.

Desde la antigua Grecia y el Imperio Romano, donde las coronas de laurel eran un símbolo de reconocimiento para poetas, deportistas y emperadores, hasta los rituales que lo relacionaban con el triunfo, la sabiduría y la protección.

Actualmente, continúan colocándose hojas de esta planta debajo de la almohada con el objetivo de intenconar y manifestar, aprovechando la energía de nuestro cuerpo al dormir.

Los 3 rituales con laurel colocados bajo la almohada

Ritual de las 3 hojas para la toma de decisiones

Este procedimiento se utiliza cuando te enfrentas a un bloqueo mental, un dilema importante o necesitas resolver un problema complejo cuya respuesta no logras visualizar con claridad durante el día.

Debes colocar 3 hojas de laurel y escribir en cada una de ellas una de las siguientes palabras: claridad, enfoque y sabiduría, para después colocarlas debajo de tu almohada formando un triángulo antes de irte a dormir.

Los mejores rituales con laurel para antes de irte a dormir|Marek Ruczaj

Ritual de la hoja dorada para el triunfo profesional

En una de las caras de una hoja de laurel escribe tu objetivo profesional principal en tiempo presente y específico, pero breve, en la otra cara escribe la palabra "Éxito".

Pasa la hoja brevemente por las palmas de tus manos para transmitirle tu energía personal y colócala directamente debajo de tu almohada, justo al centro donde apoya tu cabeza, y mantenla ahí durante 7 noches consecutivas.

Los mejores rituales con laurel para colocarlo debajo de tu almohada|VICTORIA BOWERS

Ritual del saquito verde para romper bloqueos

Este ritual es ideal para la apertura de caminos, cuando sientes que tus proyectos están estancados, experimentas fatiga mental constante o percibes que una racha de mala energía bloquea tu progreso económico o personal.

Introduce 5 hojas de laurel dentro de un saco de tela verde, agrega granos de sal gruesa y, antes de dormir, tómalo entre tus manos para cargarlo de energía. Después, ubícalo debajo de tu almohada y déjalo ahí durante 28 días.

