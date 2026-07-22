Así puedes aplicar correctamente el contorno de ojos y desinflamar las bolsas

La zona periocular es la más delgada, frágil y sensible de todo el rostro, por lo que aplicar contorno de ojos de forma adecuada debe ser una de las partes más importantes de la rutina diaria.

El área de los ojos es la primera en manifestar los signos del cansancio, el envejecimiento y la retención de líquidos en forma de bolsas y ojeras.

Sin embargo, una crema costosa de alta gama no garantiza resultados, ya que una mala aplicación es capaz de empeorar la inflamación. Lo recomendable es realizar una especie de masaje de drenaje linfático suave.

Así debes aplicar el contorno de ojos para desinflamar las bolsas

El orden correcto en tu rutina de Skincare

Para que los ingredientes activos del contorno de ojos penetren de forma eficaz, debes aplicarlo en el momento exacto. La regla cosmética universal dicta que los productos se colocan inmediatamente después de la limpieza, pero antes de la crema hidratante.

El dedo anular es tu herramienta

El contorno de ojos debe aplciarse usando el dedo anular, ya que es el que posee menor fuerza motriz y lo hace perfecto para aplicar la presión sutil que requiere el ojo.

Así puedes aplicar el contorno de ojos para mejorar tus bolsas y ojeras matutinas|Pexels: Shiny Diamond

Dosificación y ubicación

Una cantidad equivalente a un grano de arroz por cada ojo es más que suficiente, solo debes enfocarte en distribuir bien el producto en pequeños puntos siguiendo exclusivamente el bordel del hueso orbital.

Dirección del masaje

Para un correcto drenaje linfático, necesitas aplicar un masaje en el que extiendes el producto con movimientos circulares suaves que comiencen desde el lagrimal, pasen por debajo del ojo hacia la esquina exterior y suban por el arco de la ceja para después volver al inicio.

Así puedes hacer masajes matutinos con tu contorno de ojos para mejorar las bolsas|Pexels: Misolo Cosmetic

Método de tecleo

En lugar de arrastrar o frotar la piel, omplementa la técnica del tapping. Con ligeros toques rápidos y rítmicos con las yemas de los dedos anulates, simulando el tecleo mecánico.

Choque térmico

Guarda tu crema de contorno de ojos en el refrigerador o utiliza aplicadores metálicos fríos para realizar un masaje por las mañanas.

