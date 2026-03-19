3 rituales para recibir prosperidad y dinero en el equinoccio de primavera 2026

El equinoccio de primavera llegará de manera oficialmente el inicio de una nueva estación o mejor dicho la primera del presente año, y aunque casi siempre sucede entre el 19 y 20 de marzo, para el 2026 ocurrirá el viernes 20 de marzo en punto de las 08:46 horas, tiempo del centro de México, esto de acuerdo con los cálculos que reveló el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica; esta fecha es ideal para hacer rituales y así recibir toda la energía del dinero y prosperidad.

3 rituales para hacer en el equinoccio de primavera y recibir prosperidad y dinero

Uno de los 3 rituales que es muy bueno en el equinoccio de primavera para atraer la prosperidad y el dinero es el de la Vela Amarilla, algunos trozos de cáscara de una naranja, 21 granos de café y una maceta con tierra.

Lo primero que deberás hacer es encender la vela para imaginar que eres un halo de luz amarilla; en este momento puedes pedir sabiduría para poder manejar bien tu dinero, cuando finalice, repetirás tres veces la palabra: “Gracias”, y en la maceta enterrarás los granos de café y la cáscara de naranja.

|Foto de RDNE Stock proyect

Vestirse de blanco

Otro de los rituales que son muy populares en el equinoccio de primavera y que puedes hacer este 2026, es el de vestirte de color blanco. Esto no se lleva a cabo solamente en las pirámides, y es una técnica de cromoterapia, para poder sintonizar con la luz. Si ocupas este color en las vestimentas te ayudará a actuar como receptor de la energía solar; ya que estos colores, simbolizan la pureza, riqueza y la alegría; de esta manera le dirás al Universo que estás listo para recibir la prosperidad, dinero y la abundancia.

Escribe una carta de liberación al fuego

Otro ritual que puedes hacer durante este fenómeno natural, es la famosa Carta de Liberación de Fuego; en un hoja puedes escribir todo lo malo que te pesó durante el invierno, miedos, inseguridades o situaciones tóxicas que ya no quieres cargar; así como la carencia que pudiste haber vivido; quema con cuidado la hoja con una vela naranja o blanca y deja que las cenizas se las lleve el viento; esto es un acto simbólico muy poderoso para poder limpiar tu campo espiritual y sobre todo, dejar mucho espacio libre para que entre la fortuna, la abundancia y el dinero sin ningún tipo de obstáculo.

