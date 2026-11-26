Desde que llegó a las pantallas en 2025, Las Guerreras K-Pop se posicionó entre las películas animadas más celebradas a escala global y continúa conquistando nuevos seguidores cada día. Se trata de uno de los filmes que llegó para quedarse y es algo que demuestra a diario.

La mezcla de estética K-pop, escenas de acción y música pegadiza catapultó a sus protagonistas- con Rumi, líder y voz principal de HUNTR/X, al frente- como referentes que motivan a fans de distintas generaciones.

Manualidades K-Pop

Pese a la gran oferta de artículos comerciales que están ligados a la película, en muchos hogares gana terreno el gusto por las manualidades y los proyectos DIY (hazlo tú mismo) para dar vida a estos personajes de forma casera.

Crear piezas propias a través de manualidades y con recursos simples no solo entretiene y cuida el bolsillo, sino que permite imprimirle un toque auténtico a cada detalle inspirado en Las Guerreras K-Pop.

¿Cómo hacer stickers de Rumi?

Entre esas propuestas caseras, armar stickers personalizados se volvió un clásico de las manualidades para todas aquellas personas que aman renovar objetos cotidianos como agendas, vasos térmicos o útiles escolares.

En este marco, a continuación, te compartimos 3 ideas de manualidades y diseños stickers de Rumi pensados para imprimir, recortar —ya sea sobre papel adhesivo o mediante el truco casero de cinta transparente y papel manteca— y darle vida a la carpeta de cualquier fan de Las Guerreras K-Pop:

Stickers caseros con cinta ancha y papel manteca

Dibuja o colorea el diseño de Rumi sobre papel común (o imprime la ilustración que prefieras). Cubre el frente del dibujo con cinta adhesiva ancha y transparente para darle brillo y protegerlo del roce diario en la mochila. Recorta el contorno dejando un pequeño borde blanco. Pega un trozo de cinta adhesiva sobre la parte trasera y apóyalo encima de papel manteca (o papel siliconado/encerado). Al momento de usar el sticker, podrás despegarlo limpiamente del papel manteca y pegarlo en la carpeta.

Stickers con relieve 3D usando goma eva o cartón fino

Recorta el diseño principal de Rumi en papel autoadhesivo o papel laminado con cinta. Pega por detrás pequeños recortes de goma eva fina o cartón (evitando los bordes más finos, como puntas de trenzas o accesorios, para que no se quiebren). Coloca cinta bifaz o un buen pegamento de contacto en la base de la goma eva o cartón y adhiérelo firme a la carpeta. El resultado tiene un efecto tridimensional muy llamativo.

Stickers plastificados resistentes al uso diario