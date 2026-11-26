Las Guerreras K-Pop se han transformado en las favoritas del público luego de que su película fuera todo un éxito. Ante esto es que muchas buscan llevar su estilo a todos lados.

En esta oportunidad te vamos a contar cómo hacer un collar y un brazalete inspirados en Rumi, Zoey y Mira. Estos serán ideales para combinar con cualquier look.

¿Cómo hacer collar y brazalete de las Guerreras?

Conjunto de Nudos Coreanos (Maedeup / Norigae)

Esta idea se inspira en los amuletos tradicionales y los nudos que usan en la película. Para ello necesitas disponer de hilo cola de ratón (satinado) en morado, azul y detalles dorados, alfileres y un encendedor para sellar puntas.

Lo que debes hacer es tejer un nudo plano o de crisantemo central con cierre corredizo para el brazalete. En cuanto al collar tendrás que realizar un colgante estilo norigae con un nudo decorativo en el centro, una borla inferior hecha con hilo de bordar y una cuenta dorada.

Set de Cuentas con Letras y Símbolos (Friendship Style)

En este caso necesitas de hilo elástico, cuentas de letras blancas o doradas, mostacillas de colores y dijes de estrellas o notas musicales. Debes armar el brazalete con el nombre de tu guerrera favorita. En cuanto al collar debes hacerlo

tipo choker intercalando cuentas en los tres colores principales: morado (Rumi), rosa fucsia (Mira) y negro/turquesa (Zoey).

Accesorios por Paleta de Colores Individual

Aquí vas a necesitar de cuentas de cristal o acrílico facetadas, cadena metálica fina y broches tipo langosta. A la hora de realizarlo ten en cuenta lo siguiente:

• Rumi. Combina cuentas violetas, negras y detalles dorados para un estilo más sobrio de líder.

• Mira. Mezcla tonos rosa intenso, rojo y negro para un toque rebelde y llamativo.

• Zoey. Usa colores vivos, cuentas traslúcidas y figuritas divertidas (como estrellas o corazones) para reflejar su energía.

Dijes de Arcilla Polimérica o Porcelana Fría

Los materiales necesarios son porcelana fría o arcilla polimérica, pintura acrílica, barniz transparente, argollas metálicas y cordón negro.

Vas a tener que moldear en miniatura los rostros chibi o accesorios de cada personaje. Coloca un alfiler con argolla antes de que se sequen, píntalos y úsalos como dije central en un collar de cordón negro y como colgante en un brazalete de cadena.

Conjunto Dorado “Golden” con Resina o Cartón Laminado

Para la última recomendación necesitas de papel grueso o cartulina, cinta adhesiva ancha (o resina UV), perlas sintéticas, cadena dorada y alfileres.

Para armarlo tienes que imprimir o realizar dibujos pequeños de los emblemas del grupo, plastifícalos con cinta transparente (o cúbrelos con resina) y perfóralos. Únelos a una cadena dorada con perlas blancas para lograr un collar y un brazalete elegantes inspirados en sus presentaciones en vivo.