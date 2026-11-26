Las decoraciones de Navidad no tienen porqué ser costosas ya que con elementos reciclados se pueden hacer hermosos adornos. Si tienes cartón de cajas de zapatos o empaques de cereales lo puedes transformar en un buzón navideño.

Esta es una buena opción para que los niños guarden las cartas que envían a Santa, pero también como un complemento de tu decoración. Ve preparando un espacio para colocar este elemento.

¿Cómo crear un buzón navideño con cartón?

Materiales

Una caja pequeña de zapatos.

Una caja de cereales o cartón reciclado flexible.

Cartulina o papel rojo para forrar el cuerpo principal.

Papel estampado, como rayas navideñas en rojo, verde y blanco, para los contornos y detalles.

Cúter o tijeras.

Regla y lápiz.

Cinta adhesiva.

Silicón caliente o pegamento blanco.

Velcro adhesivo, imanes o listón para el cierre.

Recortes de copos de nieve, puntos blancos, letras, estrellas o detalles dorados.

Paso a paso para armar el buzón

La caja pequeña de zapatos servirá como base para darle forma a tu buzón. El cartón flexible de una caja de cereales, corta una pieza larga que permita formar el cuerpo principal, dejando entre 1 y 2 milímetros extra a cada lado para que el encaje sea cómodo. Dale una forma curva o cilíndrica y procura dejar libre la zona frontal donde se colocará la abertura para introducir las cartas.

Deberás unir las piezas de cartón para darle forma al cuerpo del buzón, utiliza cinta adhesiva o silicón caliente. El cartón restante servirá para recortar las piezas laterales que ayudarán a cerrar la estructura.

Para crear la tapa abatible tienes que recortar una pieza de cartón que funcione como tapa. Puedes unirla al cuerpo con una bisagra hecha de cartón o cinta adhesiva resistente, de manera que abra y cierre sin dificultad. Después, marca una ranura rectangular sobre la tapa y córtala con ayuda de un cúter.

Cuando la estructura esté firme tienes que cubrir el cuerpo principal con cartulina o papel rojo para que obtenga el aspecto navideño. También deberás recortar tiras de papel estampado con rayas diagonales en rojo, verde y blanco para decorar los bordes de la tapa, los laterales o la zona de la ranura.

El detalle que lo cambia todo es colocar un cierre para abrir y guardar las cartas. Coloca velcro adhesivo o pequeños imanes en el borde de la tapa y en la parte del cuerpo donde se sujetará. Otra alternativa es hacer dos pequeños orificios en los extremos y utilizar un listón para amarrarlo.

Personaliza tu buzón de la manera que desees.