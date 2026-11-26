Uno de los árboles más populares en las casas es el árbol de limón ya que su fruto es muy usado en diferentes rubros. Es una especie versátil ya que puede cultivarse en jardines, patio o macetas.

Para el Feng Shui este es un árbol asociado a la vitalidad, la prosperidad y la renovación, por lo que algunas personas lo consideran una planta favorable para el hogar. Lo primordial para atraer las buenas energías es poder mantener al limonero lo más saludable posible.

¿Cómo se debe cuidar al árbol de limón?

Los cuidados que se necesitan son los siguientes:

¿Dónde poner el árbol de limón para atraer dinero? (Getty Images / Brendon Putt)

Necesita abundante luz solar: se recomienda colocarlo en un lugar donde tenga de 6 a 8 horas de sol.

Riega sin encharcar la tierra: es una planta que no soporta tener las raíces encharcadas durante mucho tiempo. Cuando vayas a regarlo debes revisar la tierra y verificar que la superficie esté seca.

Utiliza un sustrato con buen drenaje: necesita un sustrato que le permita el paso del agua y que el limonero conserve humedad.

Fertiliza durante su etapa de crecimiento: Utiliza fertilizantes para cítricos, pero no lo coloques en exceso.

Poda las ramas secas o dañadas: La poda permite retirar ramas secas, enfermas o que crecen de manera desordenada, además de ayudar a conservar una estructura adecuada.

¿Por qué es importante para el Feng Shui?

El Feng Shui lo asocia a la abundancia, la prosperidad, la vitalidad y la renovación energética. Sus frutos se relacionan con la riqueza, la alegría y la plenitud, mientras que sus hojas verdes representan crecimiento, equilibrio y la energía de la naturaleza.

Haz que tu limonero dé frutos con solo 1 ingrediente de cocina (Foto de Canva en Canva)

Como es un árbol de frutos pues se refuerza su significado de fertilidad, crecimiento y recompensa por los cuidados que recibe.