Las bajas temperaturas pueden hacer que los espacios interiores pierdan rápidamente el calor, sobre todo cuando existen rendijas, ventanas sin protección o corrientes de aire. Es por ello que traemos para ti estos 4 trucos fáciles para que tu casa esté más calientita durante la tormenta invernal. Mientras que esta es la temporada ideal para tapar las grietas.

Es por ello que el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED) recomienda reforzar puertas, ventanas y entradas de aire como parte de la preparación de las viviendas para la temporada de bajas temperaturas durante las fiestas decembrinas, en las que puedes elegir estos 5 adornos navideños que transformarán tu casa.

4 trucos fáciles para que tu casa esté más calientita durante la tormenta invernal 4 trucos fáciles para que tu casa esté más calientita durante la tormenta invernal (IA)

Trucos para que la casa esté más calientita

1. Sellar rendijas: Una de las primeras medidas consiste en identificar los espacios por donde entra el aire exterior. Las separaciones debajo de las puertas y las pequeñas aberturas alrededor de los marcos provocan que las corrientes frías lleguen a las habitaciones y dificultan que el calor permanezca en el interior. Para reducir este problema, puedes colocar burletes adhesivos en los marcos y utilizar rollos de tela o toallas en la parte inferior de las puertas.

2. Abrir cortinas cuando salga el sol: Cuando los rayos solares entran por las ventanas, ayudan a calentar el aire y las superficies interiores; por eso, durante las horas de luz, conviene abrir las coberturas de las ventanas que reciben sol directo.

3. Cerrar habitaciones que no utilizas: Si hay habitaciones que permanecen vacías durante varias horas, mantener sus puertas cerradas ayuda a concentrar el calor en las áreas donde pasa más tiempo la familia. Esta acción también reduce el movimiento de aire entre espacios con temperaturas diferentes.

4. Utiliza calentadores: Cuando las medidas anteriores no son suficientes, un calentador eléctrico puede servir como apoyo para elevar la temperatura de una habitación. Antes de encenderlo, revisa las instrucciones del fabricante, comprueba que el cable no tenga daños y conecta el aparato directamente a un contacto adecuado.