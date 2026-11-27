La Navidad es una fecha muy especial, y es que no sólo implica reunirse en familia para compartir un momento agradable, sino que es donde sacamos nuestro lado más creativo para poder decorar el hogar o incluso para demostrar nuestras habilidades para la cocina. Por eso, si hay algo que no puede faltar son unas ricas galletas navideñas, en donde podrás darle la forma que más quieras y si hay algo que no puede faltar es el glaseado, por lo que te compartiremos cómo hacerlo.

Las galletas son infaltables en la noche de Navidad, teniendo en cuenta que se pueden disfrutar momentos antes de la cena de Nochebuena o servirse con el café para que todos coman de esta receta que es muy fácil de hacer. A su vez, tienen la particularidad que las podremos decorar como más nos guste, con estrellas, árboles, copos de nieve o los clásicos muñecos de jengibre.

El truco para que las galletas te salgan perfectas durante Navidad, está en que puedas hacer el glaseado de las mismas, y que contendrán las distintas figuras elegidas. La clave está en conseguir la consistencia adecuada para dibujar con la manga pastelera sin que el glaseado se extienda por toda la superficie y quede el dibujo perfecto. Por eso, te compartiremos la receta de estas ricas galletas navideñas y cómo hacer el glaseado. El tiempo total de esta preparación es de 35 minutos, por lo que las tendrás listas en poco tiempo.

Ingredientes para el glaseado de las galletas

200 gramos de azúcar glas

1 clara de huevo

½ limón

Cómo hacer el glaseado de las galletas