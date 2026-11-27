El Feng Shui es una práctica milenaria que consiste en la combinación de sus elementos para lograr así la prosperidad, la armonía dentro del hogar, y en donde el Chi no tiene que obstaculizarse y debe fluir con libertad por todos los ambientes. Por eso, es que se lo relaciona con muchos elementos, como es el caso de las plantas de interior, que tienen la capacidad de atraer la prosperidad y en este caso, recomendó cuáles son las cinco plantas que tienes que evitar para rechazar la buena suerte.

Tal como lo mencionábamos, el Feng Shui asegura que cada rincón influye en la energía que circula por él, por lo que cada espacio tendrá su influencia en el bienestar del hogar; y sin dudas que, las plantas no pueden faltar, teniendo en cuenta que no sólo tienen una función decorativa llenando los espacios de vida y color, pero que a su vez simbolizan el crecimiento, la prosperidad y la renovación.

Por qué hay plantas que no debemos colocar

Uno de los grandes errores que se suele cometer es pensar que todas las plantas de interior serán beneficiosas para el hogar, según el Feng Shui, teniendo en cuenta que muchas de ellas, a causa de sus hojas, sus espinas o estado de conservación, están asociadas con la energía estancada y obstáculos para la prosperidad. Por este motivo, es que si estás buscando atraer la abundancia y la prosperidad, hay cinco plantas que no debes tener en casa porque obstaculiza esto.

5 plantas que debes evitar porque rechazan la prosperidad

Cactus y plantas con espinas: sus puntas se relacionan con el Sha Chi , una energía cortante que según esta práctica, puede generar tensión y afectar la armonía en los espacios y se recomienda colocarlos en salas