¿Alguna vez te imaginaste a las Guerreras K-Pop como personaje de Peppa Pig? Pues con la inteligencia artificial todo es posible y por eso te traemos los stickers más originales para que utilices.
Estas grandes alternativas te permitirán poder personalizar tus elementos de la mejor manera y con stickers totalmente innovadores. Cada uno de ellos tiene su magia y no te lo puedes perder.
¿Cuáles son los mejores stickers de estos personajes?
Para decorar tus elementos puedes tener en cuenta las siguientes alternativas:
Peppa estelar (estilo Rumi)
Puedes encontrar una versión con trenzas en tonos violeta neón, una hermosa chaqueta brillante, unas botas altas y por supuesto un hermoso micrófono luminoso.
Dúo cazador (Peppa y George)
Otra buena opción es optar por el dúo de Peppa y George que aparecen con un fondo oscuro y luces magenta/azul eléctrico, sosteniendo armas de energía neón.
Trío HUNTR/X
También puedes optar por un gran trío integrado por Peppa, Suzy Oveja y Rebecca Liebre que lucen con atuendos de escenario coordinados en tonos vibrantes.
Photocard coleccionable
Por otro lado, también tienes la opción de inclinarte por un diseño que presenta un marco efecto prisma en rosa pastel y negro donde Peppa hace un corazón con los dedos.
Set de mini stickers
Por último, tenemos esta buena opción donde se incluye un lightstick con forma de Peppa, botas holográficas, coronas y estrellas neón.
A la hora de imprimir estos stickers en la casa debes usar un papel fotográfico autoadhesivo brillante o vinilo en herramientas como<a href=“https://www.canva.com/ “Canva diseñar stickers””>Canva y cúbrelos con una lámina transparente antes de recortar.
Estas ideas son muy creativas para poder obtener los mejores stickers para decorar tus elementos de la mejor manera.