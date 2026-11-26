Personalizar el árbol de Navidad con tus personajes favoritos no requiere comprar esferas importadas. El papercraft permite construir figuras tridimensionales súper ligeras, económicas y resistentes que se sostienen fácilmente sobre cualquier rama sin doblarla.

Si eres fan de Pokemón, personajes como Pikachu, Eevee y Piplip son ideales para la temática invernal por su paleta de colores y estética adorable. Hoy te presentamos cinco estilos de plantillas y cómo adaptarlas como adornos colgantes.

5 plantillas Papercraft de Pikachu, Eevee y Piplup para el árbol de Navidad

Pikachu con gorro navideño

Uno de los modelos festivos más populares entre los aficionados es el diseño que adapta la silueta tradicional de Pikachu incorporando un gorro rojo con borla blanca.

5 plantillas Papercraft de Pikachu, Eevee y Piplup para el árbol de Navidad 5 plantillas Papercraft de Pikachu, Eevee y Piplup para el árbol de Navidad

Piplup estilo Chibi o Cubeecraft

Por su combinación de azul cielo y blanco, Piplup encaja de forma natural con la estética invernal. Encontrarás versiones simplificadas de cuerpo redondeado o cúbico.

Eevee sentado de baja poligonización

Los diseños Low Poly sustituyen las curvas por caras triangulares facetadas, lo que les da un acabado moderno que refleja muy bien las luces del árbol. Puedes encontrar patrones gratuitos inspirados en los clásicos modelos de Tanaka Masahiko.

Esferas geométricas temáticas

Si prefieres mantener la forma redonda de las esferas tradicionales, busca plantillas de dodecaedros o icosaedros decoradas con los rostros minimalistas de Pikachu, Eevee y Piplup.

Cajitas sorpresa colgantes

Este formato híbrido funciona como adorno decorativo y como mini dulcero para sorprender a tus visitas en Nochebuena. Consiste en una plantilla plana con orejas sobresalientes que se arma en segundos sin necesidad de pegamento.

5 plantillas Papercraft de Pikachu, Eevee y Piplup para el árbol de Navidad 5 plantillas Papercraft de Pikachu, Eevee y Piplup para el árbol de Navidad

Una vez que termines de armar tus Pokemón, aplica una capa ligera de barniz acrílico en aerosol mate o satinado a unos 25 cm de distancia. Este sellado protege la tinta contra la decoloración, evita que el papel absroba humedad y permite limpiar el polvo con una brocha suave cada diciembre.

Para que las piezas no se aplasten al guardarlas ni se deformen con la humedad ambiental, evita el papel bond común de oficina y utiliza papel opalina o cartulina sulfatada.