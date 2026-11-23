El manicure navideño es una excelente alternativa para embellecer las manos y hacer los atuendos se vean impecables. Y uno de los mejores colores para las fiestas, es el rojo, que queda perfecto para hacer diseños de uñas originales y que pueden ser tan llamativos como lo desees, pues se trata de un tono que se adapta a modelos discretos o maximalistas inspirados en Santa Claus.
Uñas para Navidad 2026: los diseños en color rojo que se ven festivos y combinan con todo
- Punta francesa blanca con rojo.
- Uñas con efecto ojo de gato rojo y rosa.
- Diseños de uñas rojas cortas con un cinturón de Santa Claus.
- Manicure “mix and match” de puntitos y punta francesa roja.
- Diseños de uñas rojas con copos de nieve de piedras brillantes.
- Uñas rojas con líneas verticales en color rosa.
- Diseños de uñas rojas con efecto súeter.
- Manicure rojo con blanco lechoso y copos de nieve.
- Uñas inspiradas en el traje de Santa Claus.
- Uñas almendradas rojas con moños de regalos navideños.
- Manicure rojo sencillo y corto para Navidad 2026.
- Diseños de uñas puntiagudas con corazones rojos.
- Uñas navideñas inspiradas en las mascotas.
- Manicure con gorritos Santa Claus hechos en relieve.
- Diseños de uñas cuadradas con pingüinos del Polo Norte.
- Manicure rojo con estrellas rosas.
- Uñas rojas con efecto “derretido”.
- Diseños de uñas navideñas con renos.
- Uñas largas con rojo y blanco para usar en diciembre 2026.
- Manicure bonito de árbol de Navidad sobre base roja.
- Diseños de uñas en color rojo con galletas de jengibre.
- Manicure exótico de animal print para lucir en las posadas.
- Punta francesa con estrellas doradas.
- Uñas rojas sencillas para verte elegante en Navidad 2026.
- Diseños de uñas mate con detalles de Santa Claus.
- Uñas rojas almendradas con un moño metálico.
- Manicure corto rojo quemado y dorado.
- Uñas minimalistas rojas con copos de nieve.
- Diseños de uñas con la silueta de un árbol de Navidad 2026.
- Manicure de “polka dot” estilo navideño.
- Manicure para Navidad 2026 tipo envoltura de regalos.
- Uñas rojas con flores blancas.
- Diseños de uñas rojo intenso con glitter.
- Uñas almendradas cortas con decoración navideña discreta.
- Punta francesa con rojo quemado y piedras brillantes.
- Diseños de uñas rojas y efecto caramelo.
- Manicure rojo con puntos en el borde.
- Uñas inspiradas en la imagen de Santa Claus.
- Diseños de uñas rojas con estrellas para usar en Navidad 2026.