Si alguna vez has notado que el agua tarda demasiado en bajar por el fregadero, es posible que las tuberías estén acumulando restos de comida y grasa. Aunque muchas personas recurren a remedios caseros para solucionar el problema, un fontanero advierte que el vinagre y el bicarbonato no son suficientes para evitar los atascos. La clave está en cambiar algunos hábitos de limpieza y prestar atención a lo que tiramos por el desagüe.

De acuerdo con Trendencias, el fontanero Emilio Monagas explica que muchos problemas en las tuberías comienzan con pequeños residuos que se acumulan poco a poco. Por eso, recomienda mantener ciertos cuidados para evitar obstrucciones y no depender constantemente de productos químicos o mezclas caseras.

¿Cómo cuidar el fregadero para evitar que se tape?

Uno de los errores más comunes al lavar los platos en el fregadero es dejar que los restos de comida lleguen directamente al desagüe. Aunque parezcan pequeños, las migas, verduras y otros residuos orgánicos pueden quedarse atrapados en la rejilla y acumularse con el paso del tiempo.

Fregadero de la cocina tapado Es fontanero y advierte cómo debes cuidar el fregadero para que no se tape tan fácil: "Vinagre y carbonato no es suficiente" ((Especial/Canva))

1. No tires restos de comida por el fregadero

Antes de lavar los platos, retira los residuos de comida y deposítalos en la basura. De esta manera, evitarás que se acumulen dentro de las tuberías y dificulten el paso del agua.

2. Evita arrojar aceite y grasa

La grasa de las sartenes es uno de los principales enemigos del fregadero. Al enfriarse, puede adherirse a las paredes de las tuberías y mezclarse con jabón y otros residuos. Lo recomendable es dejar enfriar el aceite, guardarlo en un recipiente y desecharlo correctamente.

3. Limpia periódicamente el sifón

El sifón es una de las zonas donde suelen quedarse atrapados restos de comida y suciedad. Por eso, conviene revisarlo y limpiarlo periódicamente para evitar que los residuos terminen provocando una obstrucción.

¿Por qué el vinagre y el bicarbonato no son suficientes?

Aunque esta mezcla es uno de los remedios caseros más populares, Monagas advierte que no es una solución eficaz para limpiar las tuberías. Según explica el especialista, su reacción produce gases que no necesariamente eliminan los residuos acumulados.

En una publicación de Trendencias sobre los consejos del fontanero, también se señala que los desatascadores químicos comerciales pueden ayudar con obstrucciones leves, pero no siempre resuelven los atascos importantes. Por ello, es preferible realizar un mantenimiento adecuado y evitar mezclas de productos de limpieza.

¿Qué hacer si el fregadero ya está tapado?

Si el agua deja de bajar correctamente, el fontanero recomienda utilizar un desatascador de ventosa, conocido como chupón. Según Monagas, esta herramienta puede solucionar alrededor del 80% de los atascos en los fregaderos cuando se utiliza correctamente.

Si la obstrucción persiste, puede ser necesario recurrir a una herramienta profesional o solicitar ayuda especializada. La mejor manera de evitar problemas es cuidar lo que tiras por el fregadero, limpiar el sifón y no esperar a que el agua deje de correr para darle mantenimiento a las tuberías.