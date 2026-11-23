Si quieres renovar tu imagen sin tener que cortar tu cabello, existe un peinado que puede convertirse en tu mejor aliado esta temporada. Se trata del moño italiano, también conocido como French twist, un recogido elegante, fácil de hacer y que está conquistando las tendencias de belleza del invierno de 2026. Su encanto está en que consigue un efecto rejuvenecedor sin necesidad de recurrir a un look demasiado elaborado. Al elevar el cabello y despejar el rostro, ayuda a estilizar el cuello, destacar las facciones y conseguir una apariencia fresca. Además, su acabado relajado combina con diferentes estilos de ropa, desde los abrigos invernales hasta los outfits más sofisticados.

3 formas de llevar el moño italiano french twist exprés para lucir elegante y más juvenil este invierno

Una de las ventajas de este peinado es que puedes adaptarlo a diferentes ocasiones y preferencias. No necesitas tener demasiada experiencia arreglando tu cabello para conseguir un resultado bonito, ya que existen versiones rápidas y otras más pulidas que puedes intentar según el look que quieras conseguir.

Con pinza grande o french pin : Es la alternativa perfecta para quienes buscan un peinado práctico sin sacrificar el estilo. Solo necesitas reunir tu cabello en la nuca, girarlo hacia arriba y sujetarlo con una pinza minimalista o una horquilla francesa. Puedes elegir accesorios metálicos para darle un toque moderno y sofisticado.

: Es la alternativa perfecta para quienes buscan un peinado práctico sin sacrificar el estilo. Solo necesitas reunir tu cabello en la nuca, girarlo hacia arriba y sujetarlo con una pinza minimalista o una horquilla francesa. Puedes elegir accesorios metálicos para darle un toque moderno y sofisticado. Con mechones sueltos y textura: Si prefieres un resultado más romántico y juvenil, deja dos mechones delgados a los lados del rostro. También puedes aflojar ligeramente el recogido para conseguir movimiento y evitar que el cabello se vea demasiado rígido. Es una opción ideal para acompañar tus looks casuales de invierno.

Moño italiano french twist exprés El peinado que te quita años al instante, les gusta a los hombres y está a la moda en invierno de 2026 (Pinterest)

Pulido y escultórico: Para una ocasión especial o un evento elegante, apuesta por una versión más definida. Peina el cabello hacia atrás, utiliza un poco de sérum o crema moldeadora para controlar el frizz y esconde por completo el accesorio que utilizaste para sujetarlo. El resultado es un recogido sofisticado que recuerda a los looks de pasarela.

Cómo hacer el moño italiano en solo 30 segundos

Aunque parece un peinado complicado, el French twist exprés es mucho más sencillo de lo que imaginas. Con un poco de práctica puedes conseguirlo rápidamente y llevarlo tanto para ir a trabajar como para salir a cenar o disfrutar de una reunión.

Reúne todo tu cabello : Junta la melena en la nuca como si fueras a hacer una coleta baja, pero no utilices ninguna liga para sujetarla.

: Junta la melena en la nuca como si fueras a hacer una coleta baja, pero no utilices ninguna liga para sujetarla. Gira hacia arriba: Retuerce el cabello sobre sí mismo en dirección vertical, desde la nuca hasta la coronilla, hasta formar una especie de rollo.

Esconde las puntas : Introduce el cabello sobrante dentro del pliegue que acabas de formar para conseguir un acabado limpio y ordenado.

: Introduce el cabello sobrante dentro del pliegue que acabas de formar para conseguir un acabado limpio y ordenado. Sujeta y da volumen: Utiliza una pinza grande o una horquilla francesa para mantener el recogido en su lugar. Finalmente, afloja ligeramente la parte superior y deja caer un par de mechones alrededor del rostro.

Lo mejor de este peinado es que puedes adaptarlo a tu estilo sin invertir demasiado tiempo frente al espejo. Si buscas una alternativa para verte arreglada, estilizar tus facciones y darle un aire diferente a tu imagen, el moño italiano puede ser uno de tus favoritos durante el invierno de 2026.