4 cortes bob que favorecen a las mujeres que tienen el pelo negro en el otoño

El cabello negro tiene una intensidad natural que puede hacer que cualquier corte luzca elegante y sofisticado. Sin embargo, elegir la forma adecuada es clave para evitar que la melena se vea demasiado pesada o plana, especialmente cuando se busca darle movimiento y dimensión. Este otoño, los cortes bob se mantienen entre las opciones más versátiles para renovar el look sin recurrir a cambios extremos de color. Desde estilos pulidos hasta propuestas con capas y asimetrías, existen alternativas para resaltar el brillo y la profundidad de las melenas oscuras.

Cortes de cabello que resaltan el pelo oscuro y te hacen lucir más hermosa

Además de adaptarse a diferentes estilos, estas versiones juegan con el volumen, la textura y las líneas del cabello para conseguir acabados muy distintos. Estas son cuatro opciones que pueden convertirse en el cambio de look de la temporada.

