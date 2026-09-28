4 cortes de cabello Mini Bob para definir la mandíbula, los pómulos y dar volumen al instante

El corte de cabello Mini Bob para mujer es ideal si quieres definir la mandíbula, destacar los pómulos y dar volumen al instante. En 2026, este estilo clásico sigue siendo de las reinas por su versatilidad y facilidad para peinar. Estas 4 ideas te pueden ayudar a encontrar tu estilo con un toque moderno .

Una a una, las 4 ideas de cortes de cabello Mini Bob que se ven hermosos

Corte de cabello Mini Bob que rejuvenece y da volumen.|(ESPECIAL/Pinterest)

Corte Mini Bob recto y pulido : termina arriba de la mandíbula, tiene puntas completamente rectas y ayuda a resaltar el cuello y la línea de la mandíbula. Queda bien en mujeres que buscan una imagen sofisticada, minimalista y muy arreglada.

: termina arriba de la mandíbula, tiene puntas completamente rectas y ayuda a resaltar el cuello y la línea de la mandíbula. Queda bien en mujeres que buscan una imagen sofisticada, minimalista y muy arreglada. Corte Mini Bob con puntas hacia afuera : las puntas se peinan ligeramente hacia afuera para darle movimiento. Da volumen y un aire más juvenil, así que seguro te quitará años de encima. Es bueno para mujeres con estilo femenino, relajado y retro, según Instyle .

: las puntas se peinan ligeramente hacia afuera para darle movimiento. Da volumen y un aire más juvenil, así que seguro te quitará años de encima. Es bueno para mujeres con estilo femenino, relajado y retro, según . Mini Bob con flequillo : este corte es un clásico que llega a la mandíbula y es recto; lleva flequillo desafilado. Ayuda a enmarcar los ojos y destaca la mirada al instante, dando un look moderno, creativo y directo de París.

: este corte es un clásico que llega a la mandíbula y es recto; lleva flequillo desafilado. Ayuda a enmarcar los ojos y destaca la mirada al instante, dando un look moderno, creativo y directo de París. Corte Mini Bob asimétrico: es más largo de un lado que de otro, para destacar los pómulos y aportar definición al rostro. Es ideal para mujeres elegantes, con personalidad y personalidad atrevida.

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¿En qué tipo de rostro le queda el corte Mini Bob?

El corte te cabello Mini Bob es una variante del Bob clásico para mujer. Se destaca por ser más corto y recto que llega a la altura de la mandíbula o del lóbulo de la oreja, dependiendo de qué zona se quiere destacar.

Este estilo de pelo aporta elegancia, frescura y una apariencia juvenil. Asimismo, funciona para cabello liso, ondulado y con capas sutiles, especialmente en rostros redondos, aunque su versatilidad se adapta a cualquier tipo de cara.

Cabe señalar que, según Glamour, el corte MIni Bob es asimétrico; es decir, que es más largo al frente, dando una sensación de alargamiento de facciones y disimulo de redondez de las mejillas, así que por eso es perfecto para rostros redondos.