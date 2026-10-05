4 cortes de cabello pixie largo para mujeres de 50

Cambiar de corte puede ser una forma sencilla de actualizar la imagen y darle una nueva personalidad al cabello. El pixie largo destaca por mantener una longitud suficiente para crear distintos peinados, mientras conserva la ligereza característica de los estilos cortos.

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Para las mujeres de 50, este corte ofrece múltiples posibilidades sin caer en un look demasiado rígido. Las capas, los flequillos y los acabados con textura permiten encontrar una versión que aporte movimiento y se adapte tanto a un estilo elegante como a uno más relajado.

¿Qué características posee el corte pixie?

El corte pixie se caracteriza por llevar el cabello corto en los laterales y la parte posterior, mientras deja mayor longitud en la zona superior. Esta estructura permite crear diferentes acabados mediante capas, flequillos o textura. Es un estilo versátil que puede adaptarse a distintas formas de rostro y tipos de cabello. Además, facilita el peinado y puede aportar movimiento, definición y una apariencia moderna al look.

¿Qué estilos de pixie largo llevar después de los 50?

A continuación, desplegaremos una lista con los cuatro cortes pixie en tendencia para mujeres de 50 años:

1. Bixie texturizado

El bixie combina características del pixie y el bob, con mayor longitud en las puntas y la nuca. Las capas desfiladas aportan textura y movimiento, por lo que es una alternativa interesante para quienes buscan darle más cuerpo al cabello.

2. Pixie largo asimétrico

Esta versión juega con diferentes longitudes para crear un efecto asimétrico. Puede llevar un lateral ligeramente más largo que el otro o incorporar un flequillo diagonal. Es una propuesta moderna que permite darle mayor personalidad al corte.

3. Pixie largo con flequillo ladeado

El flequillo hacia un costado aporta movimiento y enmarca el rostro. Puede integrarse con capas ligeras para conseguir un acabado más dinámico y relajado. Además, permite variar fácilmente el peinado según la ocasión.

4. Pixie largo con volumen en la coronilla

Las capas en la parte superior ayudan a crear mayor sensación de volumen, especialmente en cabellos finos. La zona de la coronilla puede trabajarse con diferentes alturas para conseguir una silueta definida y un acabado con más movimiento.