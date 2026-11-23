Si tu hijo puede pasar horas jugando en Minecraft, explorando mundos, entrando a cuevas y confrontándose a criaturas, puedes sorprenderlo con una bonita y divertida tarde para coloreando dibujos de Minecraft que puedes imprimir en casa. Esta actividad es perfecta para retirarlos un momento de la pantalla y enseñarles una actividad relajante y agradable para ellos. Es por eso que aquí te dejamos 5 dibujos para imprimir y colorear personajes y escenarios de Minecraft con tus hijos.

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Plantilla de dibujos para colorear 1

Plantilla de dibujos para colorear 2

Plantilla de dibujos para colorear 3

Plantilla de dibujos para colorear 4

Plantilla de dibujos para colorear 5

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Estas 5 plantillas de Minecraft en blanco y negro son perfectas para que las puedas imprimir en casa y sorprender a tus pequeños. Por si tienes dudas, lo que tienes que hacer es descargar la imagen, ajustarla para imprimirla en una hoja completa y listo, tu hijo está listo para colorear con sus materiales favoritos.

¿Qué papel usar para imprimir dibujos para colorear?

Si estás buscando un material resistente a los plumones, plumas y colores, una gran opción para ti es usar cartulinas bristol o de opalina de alto gramaje. Recuerda que usar este tipo de hojas ayuda a que la humedad de los plumones y el roce de los crayones no rompa la hoja, dañando el dibujo.

¿Es bueno para los niños colorear?

Además de ser una actividad que los mantiene tranquilos, es una forma de aportar a su crecimiento, pues colorear les ayuda a mejorar su motricidad , su consentración y su creatividad.

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