La finalización del año está cada vez más cerca, por lo que hay personas que quieren rápidamente que llegue el 2027 para dejar atrás todo lo que vivieron durante este año, y poder tener nuevas oportunidades en sus vidas, y más si no ha salido como esperaba. Por eso, es que en los días previos, hay quienes harán algunos rituales para alejar la mala suerte, la envidia, y que consiste en hacer algunos tatuajes y que por más que no lo creas, el Feng Shui recomendó cuáles son esos cuatros tattoos que deberías hacer.

El Feng Shui es una antigua disciplina de origen china que tiene como objetivo encontrar la armonía en los espacios, a través de la combinación de sus elementos, logrando que el Chi pueda fluir libremente por todo el hogar sin obstáculos. Pero, a su vez, revelaron que estamos expuestos de forma permanente a la envidia, las malas energías y malos deseos, por lo que hay que protegerse y por más que no parezca, una de las formas para hacerlo es mediante un tatuaje.

Importancia del tatuaje para el Feng Shiu

Son muchas las personas que tienen tatuajes y que varios de ellos suelen tener un significado en particular, como así también la parte del cuerpo que han elegido para hacérselo. Lo que seguro no sabías, es que para el Feng Shui, puede ser una forma de protegerse contra la envidia y los malos deseos, por lo que antes de terminar el año, deberías saber cuáles son esos cuatro diseños que deberías hacer.

4 diseños de tatuajes para alejar la envidia y atraer la mala suerte

Tatuaje de trébol de cuatro hojas: es ideal para protegerte de la envidia, según el Feng Shui, ya que simboliza la buena suerte, amor, fortuna, dinero

Tatuaje de ojo turco: es uno de los más elegantes, ya que se trata de un diseño minimalista, sofisticado y que puede ir en el brazo, en la mano o en el cuello

Mano de Fátima: este tatuaje brindará amor, lealtad y nos protegerá del mal de ojo, envidia y malas energías. Se puede llevar en cualquier parte del cuerpo