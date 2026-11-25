Las manos son una carta de presentación por lo que deben lucir siempre bien, es por esto que se las debe mantener sanas, pulidas y bien cuidadas. Los profesionales han dado a conocer el secreto de la manicura.

Esta temporada se regresa a la elegancia natural bajo la regla de oro del menos es más. La belleza se obtiene desde una base saludable por lo que te vamos a dar las claves para lucir impecable.

¿Cuál es la manicura que rejuvenece?

Primero tenemos que comenzar por la longitud de la uña que se opta por una corta y cuadrada, pero con los bordes suavemente redondeados. Es una opción cómoda, higiénica y estiliza los dedos maduros. El secreto es obtener un efecto de “uñas de cristal”, un brillo tan limpio y pulido que parece una capa de porcelana transparente sobre tu propia uña.

Las claves que debes tener en cuenta son:

Cloud Dancer: Este es el preferido de la temporada, se trata de un blanco roto, cremoso y lechoso que suaviza las manos y difumina las imperfecciones. Es el aliado número porque aporta luz in.

Rojo Cherry profundo: Luego nos encontramos con un color atemporal que ofrece un acabado ultra brillante. Brinda sofisticación, elegancia y es ideal para cualquier tono de piel.

Verde Tech-Mint: Por último, tenemos este color que es fresco y aporta modernidad sin perder suavidad. Es casi un pastel.

Las cutículas deben ser cuidadas

Por otra parte es importante colocar aceite de cutículas para nutrirla ya que logrará que cualquier esmaltado dure hasta tres días más y luzca recién hecho. Cuando vayas al salón pide que no te corten las cutículas.

Recuerda que la cutícula es la barrera natural que protege la matriz de la uña frente a bacterias; cortarla es abrir la puerta a posibles infecciones.