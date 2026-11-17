La Navidad es la oportunidad perfecta para aquellos fans de KPop Demon Hunters, para decorar y personalizar las celebraciones. Para los seguidores de los Saja Boys, estas son cuatro ideas de plantillas para imprimir y colocar. Ya impresos en el colorido traje de Santa Claus, renos o luces, los demonios pueden ser la pieza central de cualquier decoración navideña.

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4 plantillas navideñas de los Saja Boys para imprimir y colorear

Saja Boys con trajes de Santa Claus

Esta primera versión es una idea adorable que apuesta por un diseño central de los integrantes con atuendos navideños, los cuales son perfectos para intervenir, colorar y decorar. Recuerda que este tipo de diseños se pueden convertir en verdaderas obras de arte si se interviene con pegatinas, diamantina o demás decoraciones.

Saja Boys con regalos de Navidad

Para esta segunda aldea puedes apostar por una postal de los miembros de los Saja Boys con atuendos y accesorios típicos de la Navidad, como regalos o atuendos navideños.

Concierto navideño de los Saja Boys

Esta idea está inspirada en la música y todo el estilo del KPop; recuerda que puedes optar por alguno de los miembros de los Saja Boys o apostar por tu favorito. Recuerda complementar la escena con atuendos y accesorios dignos de un poderoso concierto.

Jinu con gorro, bufanda y luces navideñas

Ahora bien, si ya tienes a tu personaje favorito de los Saja Boys y buscas una idea creativa inspirada en Jinu, esta idea de accesorios de invierno y detalles como gorros, estrellas y decoraciones de Navidad puede ser la gran opción para colorear y pasar horas de diversión.

Cualquiera que sea tu idea de decoración, estas cuatro ideas de plantillas imprimibles inspiradas en los Saja Boys en las fiestas de Navidad pueden convertirse en la pieza central de las celebraciones, pues no solo te permitirán pasar horas de diversión junto a tu pequeño fan de KPop Demon Hunters, sino que también le ayudarán a incentivar su creatividad.