Si hay algo que les gusta a todo el mundo y que generalmente consumen, es el helado, que puede llegar a ser muy popular durante el verano, suele ser consumido mucho durante todo el año. Por otro lado, vienen generalmente en envases de plástico que acumulamos para darle un mejor uso y que sirve generalmente como almacenamiento y guardar todo tipo de cosas. Pero, gracias la técnica DIY, podrás convertir estos recipientes en un gran organizador para tu escritorio y así no tener que gastar dinero.

Los envases de helado son muy frecuentes en muchos de los hogares, y es que no sólo nos encontramos con los clásicos de telgopor, que tienen una forma más redonda, sino con los que son de plástico y en el que vienen más cantidad. Muchos de estos recipientes, son muy utilizados por las personas como tuppers y almacenamiento, destacándose por su capacidad para guardar cosas.

Sin embargo, a veces ocurre que acumulamos demasiados envases de helado, lo que lleva a no saber qué hacer con ellos y procedemos a botarlos a la basura. Esto no es para nada aconsejable, y es que estaremos contribuyendo al daño del medio ambiente. Pero, gracias a la técnica DIY, podremos darle una nueva vida y reciclar estos recipientes en un gran organizador para el escritorio y que será más fácil de lo que parece, por lo que te dejaremos los pasos para esta manualidad.

Elementos para hacer un organizador con envases de helado

1 bote de helado de plástico vacío y limpio

Tela estampada, preferentemente de algodón

Pistola de silicona caliente y barras de silicona

Cordón de yute

Tira de encaje tejido

1 botón de madera

Cuentas de madera en tonos naturales y verdes

Tijera

Cartón o fomi para forrar el fondo interior

Cómo hacer el organizador con envases de helado