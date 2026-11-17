Si hay algo que les gusta a todo el mundo y que generalmente consumen, es el helado, que puede llegar a ser muy popular durante el verano, suele ser consumido mucho durante todo el año. Por otro lado, vienen generalmente en envases de plástico que acumulamos para darle un mejor uso y que sirve generalmente como almacenamiento y guardar todo tipo de cosas. Pero, gracias la técnica DIY, podrás convertir estos recipientes en un gran organizador para tu escritorio y así no tener que gastar dinero.
Los envases de helado son muy frecuentes en muchos de los hogares, y es que no sólo nos encontramos con los clásicos de telgopor, que tienen una forma más redonda, sino con los que son de plástico y en el que vienen más cantidad. Muchos de estos recipientes, son muy utilizados por las personas como tuppers y almacenamiento, destacándose por su capacidad para guardar cosas.
Sin embargo, a veces ocurre que acumulamos demasiados envases de helado, lo que lleva a no saber qué hacer con ellos y procedemos a botarlos a la basura. Esto no es para nada aconsejable, y es que estaremos contribuyendo al daño del medio ambiente. Pero, gracias a la técnica DIY, podremos darle una nueva vida y reciclar estos recipientes en un gran organizador para el escritorio y que será más fácil de lo que parece, por lo que te dejaremos los pasos para esta manualidad.
Elementos para hacer un organizador con envases de helado
- 1 bote de helado de plástico vacío y limpio
- Tela estampada, preferentemente de algodón
- Pistola de silicona caliente y barras de silicona
- Cordón de yute
- Tira de encaje tejido
- 1 botón de madera
- Cuentas de madera en tonos naturales y verdes
- Tijera
- Cartón o fomi para forrar el fondo interior
Cómo hacer el organizador con envases de helado
- Limpiar y preparar el recipiente: lavar el bien el envase con agua y jabón para retirar cualquier resto de helado o grasa y dejar secar por completo antes de trabajar
- Medir y cortar la tela: colocar el envase sobre la tela y medir su altura y tamaño. Agregar un par de centímetros extra en la parte superior e inferior para hacer los dobleces y cubrir los bordes; para luego cortar un rectángulo con esas medidas y antes de pegarlo, presentar la tela alrededor del recipiente para comprobar que cubra toda la superficie
- Forrar el exterior del envase: aplicar pequeñas cantidades de silicona caliente sobre la parte exterior del bote y pegar la tela de a poco; estirar suavemente para evitar arrugas y procurar que quede ajustada al plástico; para que cuando llegue a los extremos, doblar el sobrante hacia el interior del borde superior y hacia la base inferior para ocultar cortes
- Colocar el cordón de yute en los bordes: una vez que la tela esté fija, pega una tira gruesa alrededor del borde superior y otra en la parte inferior; lo que ayudará a unir las uniones de la tela
- Decorar la parte central con encaje: rodear el centro del envase con una tira de encaje tejido y fijarla con silicona por la parte posterior; y podrás elegir un encaje blanco
- Hacer un moño con tela de yute: formar un moño con varios bucles de cordón de yute y pegarlo frente al recipiente