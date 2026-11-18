Cada vez falta menos para las fiestas y ambientar el hogar se convierte en una de las tradiciones más lindas del año. No hace falta gastar de más para lograr una atmósfera cálida y festiva; con un poco de creatividad y materiales cotidianos es posible transformar cualquier espacio.

A través de proyectos hechos a mano, puedes confeccionar desde centros de mesa originales hasta adornos y colgantes únicos que llenarán de espíritu navideño cada rincón de tu casa. Anímate a reciclar, inspirarte y darle un toque personal y artesanal a tu hogar en esta celebración.

¿Cómo decorar la casa con adornos hechos a mano?

A continuación, desplegaremos una lista con adornos que puedes hacer en casa de forma sencilla y económica:

Navidad 2026 (Pexels)

Colgantes con ramas secas y figuras: Recolectá ramas durante una caminata, limpialas y usalas como estructura base para colgar estrellas de papel, figuras de fieltro o pequeños adornos con cintas de yute o satén. Quedan muy elegantes en puertas, ventanas o suspendidas sobre la mesa.

Recolectá ramas durante una caminata, limpialas y usalas como estructura base para colgar estrellas de papel, figuras de fieltro o pequeños adornos con cintas de yute o satén. Quedan muy elegantes en puertas, ventanas o suspendidas sobre la mesa. Velas decoradas con canela y arpillera: Rodeá frascos de vidrio reciclados o velas cilíndricas con ramitas de canela atadas con hilo sisal o cinta roja. Podés sumar pequeñas piñas de pino o ramas de pino sintético alrededor para lograr un centro de mesa rústico y sumamente cálido.

Rodeá frascos de vidrio reciclados o velas cilíndricas con ramitas de canela atadas con hilo sisal o cinta roja. Podés sumar pequeñas piñas de pino o ramas de pino sintético alrededor para lograr un centro de mesa rústico y sumamente cálido. Esferas transparentes personalizadas: Comprá esferas de acrílico o vidrio transparente e introducí dentro de ellas pequeñas piñas, ramas de abeto, escarcha, pompones miniatura o incluso mensajes escritos en tiritas de papel pergamino.

Comprá esferas de acrílico o vidrio transparente e introducí dentro de ellas pequeñas piñas, ramas de abeto, escarcha, pompones miniatura o incluso mensajes escritos en tiritas de papel pergamino. Guirnaldas de papel o tela reutilizada: Cortá formas geométricas, estrellas o arbolitos utilizando recortes de telas con motivos navideños o cartulinas texturizadas. Unilas con una costura a máquina o pegalas sobre un cordón resistente para armar una tira decorativa ideal para la repisa de la chimenea o una pared protagonista.

Navidad (Crédito: Pixabay)

¿Cuándo se arma el árbol de Navidad?

El armado del árbol de Navidad es una de las tradiciones más esperadas que marca oficialmente el inicio de las fiestas, celebrándose tradicionalmente cada 8 de diciembre en coincidencia con el Día de la Inmaculada Concepción. No obstante, en la actualidad esta fecha se ha vuelto flexible y muchas familias eligen adelantarlo a fines de noviembre para disfrutar de la decoración durante más tiempo. Independientemente del día elegido, lo verdaderamente importante es transformar este momento en una ocasión especial para compartir en familia y llenar el hogar de la calidez y el espíritu festivo propio de la época.