Los cojines decorativos son uno de los elementos que todos utilizan para ayudar a decorar la sala, pero hoy en día existen otras opciones que están en tendencia y que podrían beneficiarte, sobre todo si el espacio es muy pequeño, como lo son estas 4 opciones que las reemplazan. Conoce las ideas de cómo suplir las mesas de centro tradicionales en esta área de la casa.

En diseño de interiores, los cojines cambian de manera rápida y económica la paleta de colores de la sala. Además, le dan un toque sofisticado y calidez mediante sus materiales, como lo son lino o tejidos bordados. No obstante, con estas nuevas opciones le darás una perspectiva diferente y a la moda. Conoce las 5 opciones para reemplazar la tarja de cocina por soluciones de acero inoxidable duradera con cascada.

Mientras que, en cuestión de confort, ayuda a mantener la espalda erguida y corrige la mala postura. Además de aliviar presión o tensión en zonas específicas del cuerpo, aunque ello depende del tipo de relleno con los que estén hechos.

Las opciones que reemplazan a los cojines decorativos

1. Puffs multifuncionales: Esta idea puede ser la mejor opción, ya que no ocuparás demasiado espacio. Lo anterior, debido a que es multifuncional. Lo puedes usar como asiento extra, mesa de centro o reposapiés.

4 opciones que están reemplazando los cojines decorativos de las salas pequeñas|Pinterest

2. Sofá con respaldos acolchonados: Los sofás modernos ya vienen integrados con un tipo de cojín acolchonado, por lo que no necesitarás comprar o hacer uno. Cabe destacar que, antes de comprarlo, debes elegirlo bien y acorde a la paleta de colores.

3. Mantas tejidas: Este tipo de tejido con textura aporta calidez, para que la sala se vea más elegante y acogedora. Puedes comprarlos o hacerlos tú mismo.

4 opciones que están reemplazando los cojines decorativos de las salas pequeñas|Pinterest

4. Banco tapizado: Este mueble aporta diseño a la sala pequeña y funcionalidad, sin hacer que la zona se vea recargada de elementos. Cabe mencionar que se recomienda ponerlo a un costado del sofá principal.