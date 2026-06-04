Las mesas de centro son importantes en las salas, ya que fungen como el punto focal de la decoración del espacio. Además, sirve para poner las bebidas o libros. Pero en este 2026, el tradicional hecho de hierro y vidrio es reemplazado por salas pequeñas, como lo son estas 4 opciones. Conoce las 4 alternativas para sustituir el lavabo del baño por diseños estilo spa.

Las opciones de reemplazo de las mesas de centro son más funcionales y ligeras, pero sobre todo harán que tu sala se vea amplia, pese a estar pequeña. Cabe destacar que algunas piezas de esta lista también sirven como asientos, por si llegas a tener visitas y solo hay un sofá. Estas son las 5 ideas para reemplazar la tarja de tu cocina por soluciones de acero inoxidable duraderas con cascada.

Los reemplazos de las mesas de centro

1. Puffs: Con este mueble tienes un 3x1, ya que no solo fungirá como la mesa de centro, sino también como asiento extra y hasta reposapiés. Visualmente, hará tu sala más acogedora. En el mercado hay puffs desde poco menos de 1 mil pesos.

4 opciones que están reemplazando a las mesas de centro tradicionales en salas pequeñas|Pinterest

2. Mesas auxiliares tipo C: Este tipo de mesas, por lo regular, están hechas de madera y hierro. Se adecuan a la altura del sofá, para que la puedas utilizar para trabajar, ver una película o para comer. Debido a su estructura, no ocupan mucho espacio, en comparación con el mueble tradicional.

4 opciones que están reemplazando a las mesas de centro tradicionales en salas pequeñas|Pinterest

3. Bancos largos: Este tipo de bancos largos es de estilo japonés y de a poco reemplaza a la mesa tradicional de centro. También se puede utilizar como decoración o como un asiento extra cuando tengas visita y no tengas más sillones.

4 opciones que están reemplazando a las mesas de centro tradicionales en salas pequeñas|Pinterest

4. Baúles: Un almacenamiento de documentos, revistas y demás tesoros apreciados puede ser tu próxima mesa de centro. Esta opción es muy útil en las salas pequeñas debido a su doble función.