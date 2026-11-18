Si quieres llevar a Peppa Pig a todos lados para entretener a los más pequeños puedes crear unos increíbles imanes para colocar en el refrigerador. Para poder realizarlo necesitas materiales fáciles de conseguir.

Lo que necesitas es porcelana fría, fieltro, goma eva, cuentas Hama o madera. Aquí tienes 5 ideas creativas y sencillas para hacer en casa. Son fáciles, pero muy hermosas para llevar a cabo.

¿Cómo hacer imanes de Peppa Pig?

Porcelana fría o arcilla polimérica

En este caso tienes que moldear en relieve la cara o el cuerpo complot de los personaje de Peppa Pig. Para ello necesitarás masa de colores como rosa claro, fucsia, rojo, azul y negro).

Lo que tienes que hacer es formar una base plana de unos 5 mm de grosor con la silueta del personaje y superpón los detalles como las mejillas, las orejas y el vestido. Espera que se seque al aire si trabajaste con porcelana o procede a hornear según las indicaciones.

Luego barniza para dar brillo y pega un imán de neodimio por detrás con silicona líquida.

Figuras con fieltro

En este caso lo que deberás hacer es recortar dos siluetas iguales de la cabeza o el cuerpo en fieltro rosa y pega encima los detalles (vestido, ojos, mejillas). Procede a unir ambas capas con puntada festón o pegamento para tela. Detrás coloca un imán plano en el interior antes de cerrar y añade un poco de vellón si quieres darle volumen.

Estilo pixel art con cuentas Hama (Perler beads)

En este caso puedes armar diseños pixelados coloridos para la familia de Peppa Pig. Para poder hacerlo tienes que ubicar las cuentas sobre una placa perforada siguiendo una plantilla de cuadrícula del personaje.

Para la terminación deberás cubrir con papel manteca, para luego planchar suavemente hasta que las cuentas quedan fusionadas. Espera a que se enfríe bajo un objeto pesado para que no se doble y agrega una tira magnética en el reverso.

Peppa Pig Estas ideas son originales. (Pinterest/Pinterest)

Siluetas en madera MDF o cartón prensado

Aquí tenemos una idea para quienes prefieren un acabado firme y decorativo. Lo que debes hacer es calcar la silueta de Peppa en un cartón piedra o usa recortes de MDF, lo pintas con acrílicos de colores y delinea los bordes con marcador negro indeleble.

Por último, vas a aplicar una capa de barniz al agua para poder proteger la pintura de la humedad de la cocina y pega un imán redondo en la parte posterior.

Imanes funcionales de goma eva (foami)

Por último, tienes esta opción que puedes hacer armando la cara de Peppa superponiendo capas de goma eva de distintos tonos de rosa y pégalas sobre la parte superior de un broche de madera para ropa o un pequeño bloc de notas adhesivas.

Finaliza el procedimiento pegando una lámina imantada autoadhesiva en toda la parte trasera para que soporte bien el peso de los papeles.