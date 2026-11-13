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4 plantillas de KPop Demon Hunters para imprimir y crear tarjetas para intercambiar con amigos

Para que demuestres qué tan fan eres de KPop Demon Hunters, estos diseños estilo photocards son ideales y ya vienen listas para recortarse.

2 minutos lectura
Escrito por: Andrea Ávila | DR

Conseguir tarjetas especiales de KPop Demon Hunters es una actividad que emociona a los fanáticos, sobre todo cuando se trata de modelos que pocos tienen y no se consiguen tan fácil. Y además de las opciones que están a la venta en páginas de internet, una forma sencilla de adentrarse en este fascinante mundo de coleccionar merch, es con las plantillas gratis de photocards de Huntrix o Saja Boys que ya vienen listas para imprimirse.

Merch de KPop Demon Hunters: tarjetas para imprimir y participar en intercambios de fans

  • Photocards de Mira de las Huntrix con poses divertidas. Si de todas las “Guerreras KPop”, tu favorita es Mira por su personalidad y su llamativa cabellera rosa, entonces te encantarán las plantillas que tienen postales de este personaje en diferentes facetas.
  • Tarjetas de Rumi de las “Guerreras KPop” en color morado. La magia de Huntrix no podría estar completa sin Rumi, que todos reconocen a primera vista por su impresionante melena morada y los llamativos looks con los que se apodera del escenario. Así que si ella es tu preferida y quieres conseguir photocards de KPop Demon Hunters originales, considera las plantillas listas para imprimir que la muestran con varias poses y tonalidades intensas.
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