4 plantillas de KPop Demon Hunters para imprimir y crear tarjetas para intercambiar con amigos

Conseguir tarjetas especiales de KPop Demon Hunters es una actividad que emociona a los fanáticos, sobre todo cuando se trata de modelos que pocos tienen y no se consiguen tan fácil. Y además de las opciones que están a la venta en páginas de internet, una forma sencilla de adentrarse en este fascinante mundo de coleccionar merch, es con las plantillas gratis de photocards de Huntrix o Saja Boys que ya vienen listas para imprimirse.

Merch de KPop Demon Hunters: tarjetas para imprimir y participar en intercambios de fans

Photocards de Mira de las Huntrix con poses divertidas. Si de todas las “Guerreras KPop”, tu favorita es Mira por su personalidad y su llamativa cabellera rosa, entonces te encantarán las plantillas que tienen postales de este personaje en diferentes facetas.

Tarjetas de Zoey de KPop Demon Hunters haciendo muecas. Otra de las integrantes de Huntrix que es consentida de los fans, es Zoey, por su tierna personalidad y los momentos intrépidos con los que se luce en la película. Busca plantillas que traigan ilustraciones donde aparezca haciendo caras chistosas y gestos, lo que hará que las photocards de Huntrix se vean únicas y más fans quieran intercambiar.

Photocards de los Saja Boys estilo anime. Todo admirador fiel del universo de KPop Demon Hunters, sabe que aunque los Saja Boys no son protagonistas, sí tienen gran relevancia en la trama y por eso no pueden quedar fuera de una colección bien pensada. Además de las que ya tengas en tus álbumes, imprime las plantillas de imágenes con Romance, Abby, Jinu, Baby y Mystery Saja con una técnica anime que se ve increíble y muy original.