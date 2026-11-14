Los detalles hechos a mano son una alternativa para sorprender en cumpleaños, intercambios escolares, celebraciones especiales o en Navidad, festividad en la que puedes hacer estas 3 ideas de amigurumis de Santa Claus. Es por ello que traemos para ti estas 4 plantillas de las Guerreras KPop para crear cartas y sorprender a tus seres queridos.

Entre las opciones de manualidades destacan las tarjetas decoradas con personajes de películas animadas, pues combinan ilustraciones, mensajes personales y elementos de papelería. Las siguientes propuestas utilizan cartulina, hojas de colores, pegamento, tijeras, plumones y listones. Mientras que estas 6 plantillas de KPop Demon Hunters son para crear identificadores para mochilas.

4 plantillas de las Guerreras KPop para hacer cartas y sorprender a tus seres queridos 4 plantillas de las Guerreras KPop para hacer cartas y sorprender a tus seres queridos (IA)

Las plantillas para hacer cartas

1. Tarjeta de Rumi: Utiliza una cartulina blanca y dóblala por la mitad. En la portada coloca una silueta de Rumi de aproximadamente 10 centímetros de altura. Dibuja su cabello morado con papel de colores y agrega pequeños detalles dorados alrededor, como estrellas, destellos y corazones. En la parte inferior puedes escribir una frase como “Tu brillo es único”.

2. Tarjeta de Mira: Recorta una cartulina rosa y dóblala en dos partes. En la portada coloca una ilustración de Mira de cuerpo completo, con flores pequeñas alrededor y corazones de diferentes tamaños. Para el fondo puedes utilizar papel blanco con pequeños círculos rosas y amarillos. También puedes incorporar una pequeña pestaña con la frase “Gracias por estar siempre”.

3. Tarjeta de Zoey: Utiliza una cartulina azul y coloca en el centro una ilustración de Zoey. Recorta pequeñas estrellas en amarillo, rosa y blanco para distribuirlas alrededor del personaje. En la parte superior agrega un letrero con la frase “Eres una estrella” y utiliza plumones para dibujar líneas que simulen luces de concierto.

4. Tarjeta grupal: Necesitas una cartulina negra. Recorta tres siluetas y pégalas en el centro. Distribuye los personajes de manera horizontal y utiliza papel dorado para elaborar estrellas, destellos y pequeños círculos alrededor. En la parte superior puedes escribir “Juntas brillamos más”.