5 colores para uñas que te harán destacar a donde vayas

La manicura se ha vuelto en algo que no puede faltar a la hora de complementar el look. Como suele pasar con el cambio de temporada se van renovando las tendencias y en esta oportunidad te traemos los mejores colores para uñas que son muy originales.

Estas son opciones con las que vas a lucir elegante y original en cualquier ocasión es por esto que tienes que probarlos. La ventaja de estas alternativas es que puedes pedirlas en tu salón de belleza favorito o experimentar con tus esmaltes.

¿Cuáles son los mejores colores de uñas para destacar?

Apuesta por unas uñas en color cherry cola

Una de las mejores opciones para este caso es poder usar las uñas en color cherry cola. Este es un tono que se encuentra a medio camino entre el burdeos, el marrón y el rojo cereza. Cabe destacar que tiene un punto misterioso y sofisticado que aporta intensidad, pero no es excesivamente llamativo.

Derrocha elegancia con una manicura en verde oliva

En este caso nos encontramos con un color que es muy elegante y una buena opción para quienes buscan un poco de color como así también un aire sofisticado. Es una buena opción para transmitir frescura y estilo, además, es una buena opción para el día a día como eventos especiales.

El cobre te ayudará a destacar

Es una buena opción para salir de lo común ya que tiene matices rojizos, anaranjados y marrones da lugar a un acabado cálido que resulta de lo más atractivo cuando refleja la luz.

No pasarás desapercibida con una manicura en azul petróleo

Otra muy buena opción es el azul petróleo ya que es diferente y no te hará renunciar a la elegancia de los colores oscuros.

Unas uñas en color plata te permitirán brillar en cualquier ocasión

Por último, tenemos esta gran opción que te permitirá salir de la rutina y brillar en cualquier ocasión. Tiene un acabado luminoso que aporta un toque futurista y moderno que realza las manos al instante.