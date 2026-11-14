Los departamentos y las casas con pocos metros cuadrados necesitan soluciones que aprovechen cada rincón, como lo son estos 4 muebles que puedes comprar en el Buen Fin para darle un aspecto de revista a tu sala pequeña, donde puedes colocar la nueva tendencia y decirle adiós a la televisión.

Durante noviembre, las tiendas ofrecen promociones en artículos para el hogar para renovar diferentes habitaciones. En 2026, El Buen Fin se realiza del 13 al 17 de noviembre, con cinco días de descuentos en establecimientos físicos y plataformas digitales.

Dale un aspecto de revista a tu sala pequeña con estos 4 muebles que puedes comprar en el Buen Fin Dale un aspecto de revista a tu sala pequeña con estos 4 muebles que puedes comprar en el Buen Fin (IA)

Cabe mencionar que los acabados de madera, las estructuras metálicas delgadas, los tapizados claros y los accesorios de iluminación ayudan a crear una composición equilibrada sin ocupar más espacio del necesario.

Los muebles que puedes comprar en el Buen Fin

1. Sofá de dos plazas: Un sofá compacto puede convertirse en el elemento principal. Los modelos de dos plazas, con brazos estrechos y patas visibles, conservan el espacio alrededor y facilitan la circulación. Los tapizados beige, arena o gris claro también combinan con diferentes estilos, desde el minimalista hasta el contemporáneo.

2. Mesa de centro: Una mesa central ayuda a organizar controles, libros, revistas y accesorios decorativos. Para aprovechar mejor los metros disponibles, conviene elegir modelos redondos o cuadrados, con una superficie proporcional al tamaño del sofá.

3. Librero vertical: Los libreros altos y estrechos organizan libros, fotografías, plantas y objetos decorativos sin ocupar una superficie extensa. A diferencia de los muebles horizontales, aprovechan la altura de las paredes y ayudan a distribuir los elementos decorativos en distintos niveles.

4. Lámpara de pie: La iluminación influye en la percepción de los espacios y permite destacar diferentes zonas sin agregar objetos voluminosos. Una lámpara de pie junto a un sofá o en una esquina puede aportar luz para la lectura y crear un ambiente distinto durante la noche.