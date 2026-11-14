Prepara una plastilina de Bluey con pocos elementos para divertir a los pequeños

Si ya no sabes cómo entretener a los niños pues tenemos una gran alternativa sencilla y económica para hacer en casa. Con pocos materiales podrás crear una masa suave o plastilina para que puedan crear figuras, jugar y elaborar sus personajes de Bluey.

Como verás no necesitas hacer compras de materiales especiales y se pueden conseguir diferentes tonalidades para representar a la protagonista de la serie y a su familia. Esta es una buena manera de mantener a los pequeños entretenidos.

¿Cómo preparar una plastilina de Bluey?

Para poder hacer la plastilina de Bluey tienes que comenzar mezclando dos tazas de harina, una taza de sal fina, una taza de agua caliente y una cucharada de aceite vegetal. Una vez integrados los ingredientes, se debe amasar hasta conseguir una textura uniforme y fácil de manipular.

Bluey Podrán modelar a los personajes. (Pinterest /Pinterest)

Si notas que la mezcla está demasiado pegajosa lo que puedes hacer es agregar un poco más de harina. Si por el contrario ves que está muy seca puedes ir incorporando pequeñas cantidades de agua. Una vez que ya tengas la masa lista pues deberás dividirla en varias porciones para ir obteniendo los diferentes colores que deseas.

Sin dudas, una de las mejores partes es el darle color ya que los más pequeños pueden ayudarte utilizando diferentes tonos de azul para recrear la apariencia de Bluey: un azul más intenso para algunas partes de su cuerpo, otro más claro para el resto y una tonalidad celeste para sumar variedad. También se puede preparar plastilina naranja para representar a Bingo y otros colores para crear a Bandit y Chilli.

Se recomienda ir incorporando el colorante de a poco y amasar hasta que logres un tono que quede distribuido de manera pareja. Así obtendrás un color uniforme y los más pequeños podrán ir construyendo sus personajes de la manera que más les guste.

Bluey Esta es una manera de poder jugar. (Pinterest/Pinterest)

Lo ideal es incorporar el colorante de a poco y amasar hasta que el tono quede distribuido de manera pareja. De esta manera, cada porción tendrá un color uniforme y los chicos podrán combinar las masas para construir sus propios personajes, escenarios y aventuras inspiradas en la serie.