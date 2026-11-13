Estamos a semanas de la Navidad 2026, es posible que quieras cambiar las decoraciones, pero no quieras gastar mucho dinero en ellas. Por eso, te detallaremos 5 ideas de crochet para crear todo tipo de elementos decorativos para la fiesta, alternativas para hacer en tu tiempo libre.

5 ideas de crochet para hacer decoraciones de Navidad 2026

Ideas de crochet: Portavasos

En ciertos hogares los portavasos son fundamentales en sus mesas. Si no quieres comprar, puedes hacerlo con ideas de crochet, solamente realiza la base circular de un color y agrégale un marco en blanco y rojo, puedes añadir una rama de muérdago para que tenga un look más navideño.

Ideas de crochet: Esferas

Otra de las decoraciones para la Navidad 2026 que puedes hacer en tu tiempo libre, son pequeñas esferas, ya sea que realices los rostros de Santa Claus, la cabeza de un reno o de un muñeco de nieve. Si deseas algo más sencillo puedes hacer esferas circulares de color rojo, solamente rellena bien para que tenga esa forma firme.

Ideas de crochet: Una tira de moños

Si deseas conseguir una tira decorativa para tus paredes o árbol navideño, puedes hacer varios moños de color rojo, verde y blanco, despues unirlas entre ellas hasta lograr una cuerda larga. Una alternativa que puedes lograr en tu tiempo libre, además de hacerlo con la longitud que deseas.

Ideas de crochet: Corona Navideña

Dentro de las decoraciones para la Navidad 2026, no debe faltar la emblemática corona, ya sea que lo hagas con las clásicas hojas verdes alrededor y un moño rojo en la parte superior; o para darle un aspecto más llamativo puedes agregar diversos elementos de la fiesta. Una de las ideas de crochet más ambiciosas pero llamativas para las celebraciones.

Ideas de crochet: Árbol minimalista

Si estas en busca de decoraciones más minimalistas para colocar en las repisas o en el centro de mesa, puedes optar por hacer pinos tejidos con estambre verde militar o blanco.