Recicla las tapitas de gaseosas para crear una alfombra de baño antideslizante

En el mundo del reciclaje nos encontramos con una gran cantidad de ideas para poder llevar a cabo y obtener increíbles objetos nuevos. En esta oportunidad te vamos a contar cómo transformar las tapitas de gaseosas en una alfombra de baño antideslizante muy original.

Aquí tenemos una opción que te permite ahorrar dinero, obtienes un objeto ideal para masajear los pies cuando sales de la ducha y contribuyes con el cuidado del medioambiente. Ahora pon manos a la obra para crear esta increíble alfombra.

¿Cómo crear la alfombra de baño antideslizante?

Para poder llevar a cabo esta idea no necesitas de conocimientos avanzados en las manualidades, pero si de paciencia para poder armar la estructura.

Materiales para hacer esta alfombra casera

Antes de poner manos a la obra, es fundamental reunir los elementos necesarios para asegurar una estructura firme y duradera:

Entre 150 y 200 tapitas de gaseosa (limpias y secas; se recomienda que sean del mismo tamaño para lograr una superficie uniforme).

Así puedes reciclar tapitas de plástico de las botellas que ya no usas (Canva)

Una base de goma antideslizante, malla plástica o un retazo de tela de red resistente.

Precintos plásticos finos (bridas) o hilo de nailon resistente con aguja gruesa.

Un soldador de estaño o un clavo caliente (para perforar el plástico con facilidad).

Tijeras.

Paso a paso

Para comenzar deberás clasificar las tapitas, luego las lavas bien con agua y jabón para eliminar cualquier resto que haya quedado. Aquí ya puedes ir planeando un patrón de colores (diseños geométricos, líneas o un estilo multicolor) para darle un toque estético acorde a la decoración del baño.

Toma un soldador de estaño caliente o puede ser también un clavo calentado al fuego para realizar cuatro agujeros simétricos en los laterales de cada tapita para formar una cruz o los puntos cardinales. Así vas a poder unirlas entre sí.

Luego toma hilo de nailon resistente o los precintos plásticos y comienza a entrelazar las tapitas una al lado de la otra sobre una superficie plana. Si usas precintos, pasa cada uno por los orificios contiguos de dos tapitas y ajusta firmemente, cortando el excedente.

Deberás tener en cuenta que para que no se desplace cuando la pises, tienes que coser o sujetar la malla de tapitas armada sobre una base de goma antideslizante utilizando hilo fuerte o más precintos en los extremos.

Alfombra Estas alfombras son increíbles. (pINTEREST/Pinterest)

Por último, tienes que tener en cuenta que no te queden las puntas filosas de los precintos hacia arriba y que la superficie apoye de manera pareja sobre el suelo.