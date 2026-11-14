Maquillaje: este es el truco con rímel marrón para rejuvenecer a los 55 años

En el mundo del maquillaje nos encontramos con una gran cantidad de trucos que te hacen lucir mucho más joven. Si pasaste los 55 años y necesitas resaltar tu mirada de la mejor forma pues tienes que utilizar el rímel marrón.

Lo que se busca es seguir definiendo las pestañas, pero lograrlo de una manera más sutil para que no se endurezcan los rasgos. Aquí te vamos a contar todo lo que tienes que saber al respecto.

¿Cómo rejuvenecer los ojos con rímel marrón?

Los maquilladores expertos manifiestan que el marrón consigue destacarlos sin endurecer las facciones naturales del rostro femenino. Este es un tono menos intenso que el negro por lo que brinda una definición más suave y un acabado natural muy favorecedor.

Las pieles maduras también deben optar por maquillar con tonos menos oscuros en el maquillaje diario. El contraste cálido del marrón con el blanco de los ojos hace que la mirada se vea luminosa y despierta.

A la hora de aplicar el rímel tienes que tener en cuenta que si la técnica es inadecuada hará que tu ojo se vea más caído. Ante esto es que debes apoyar el cepillo cerca de la raíz y deslizarlo con un movimiento giratorio.

Cuando realizas esta técnica se curva las pestañas creando un efecto elevación completamente natural y no quedan los ojos recargados. Luego de la primera capa, deberás concentrar el producto en las pestañas exteriores para que visualmente el párpado se vea levantado.

Es decir que el rímel marrón es una gran alternativa para quienes buscan una alternativa que les permita suavizar sus rasgos después de los cincuenta años. Ten en cuenta que no hace falta que hagas una modificación radical en tu rutina diaria, sino cambiar el color y trabajar desde la raíz aporta frescura inmediata.