La Navidad es una oportunidad para dejar volar la creatividad y sorprender a familiares y amigos con detalles únicos. Si en casa y a la hora del intercambio hay verdaderos fans de Kpop Demon Hunters puedes convertir la envoltura de los regalos en algo muy especial utilizando stickers inspirados en sus personajes favoritos.

Te puede interesar: 4 Plantillas de cartas para Santa Claus imprimibles inspiradas en los personajes de los Saja Boys

Desde las protagonistas, Rumi, Mira y Zoey hasta los integrantes de los Saja Boys, estas ideas de plantillas te ayudarán a personalizar bolsas, cajas y papel de regalo sin gastar demasiado solo necesitas buscar los diseños que más te gusten, imprimir a color y en papel adhesivo. Una vez que los tengas recorta cada stickers y deja volar tu imaginación para decorar los regalos.

5 ideas de plantillas de stickers de KPop Demon Hunters para Navidad

1.- Stickers de Rumi, Mira y Zoey con atuendo navideño

Las protagonistas de HUNTR/X son una excelente opción para decorar los regalos. Puedes utilizar plantillas con sus rostros, atuendos característicos y diferentes expresiones para crear etiquetas personalizadas.

2.- Diseños de los Saja Boys con temática navideñaPara Para quienes prefieren a los integrantes de la agrupación rival la cual esta integrada por: Jinu, Abby, Mystery, Romance y Baby una plantilla con sus personajes permitirá darle un toque diferente a las envolturas.

3.- Derpy en versiones adorables

El pequeño tigre Derpy puede convertirse en uno de los protagonistas de la decoración navideña. Busca diseños con diferentes poses y expresiones para colocarlos en los regalos.

4.- Elementos del Kpop

Otra alternativa es combinar ilustraciones de los personajes con micrófonos, estrellas, diamantes, corazones o notas musicales para que tengas todo un escenario con escencia del Kpop.

5.- Plantillas navideñas de KPop Demon Hunters

Tambien puedes elegir diseños que mezclen a los personajes con gorritos de Santa Claus, árboles de Navidad, copos de nieve y regalos. Así conseguirás una decoración temática que hará más especiales tus presentes