Si lo que estás buscando es una actividad recreativa para que los más pequeños de casa puedan pasar horas de diversión mientras estimulan su creatividad y habilidades, toma en cuenta estas cuatro ideas de dibujos de Bluey, Bingo, Bandit, Chilli y sus amigos para imprimir gratis y colorear con crayolas, lápices o acuarelas. Opta por diseños individuales de Bluey o Bingo o en familia y con amigos.

4 Plantillas de Bluey para imprimir y colorear

Estas son 4 ideas de plantillas que puedes imprimir y personalizar con acuarelas o crayolas.

Bluey y Bingo:Para esta primera idea puedes optar por una ilustración en donde salgan las dos hermanas. Toma en cuenta elegir alguna ilustración en donde se los pueda ver conviviendo o disfrutando.

La familia Heeler: Esta segunda idea llega con Bluey junto a Bingo, Bendit y Chilli, a quienes se les puede ver pasar un agradable momento en familia. Toma en cuenta que, si bien este tipo de plantillas puede reducir el espacio para colorear, invitará a tus hijos a experimentar con más formas y colores.

Muffin y Socks: La tercera idea de la lista llega junto a las dos pequeñas primas de Bluey y Bendit; estas pequeñas primas llegan para pasar cientos de aventuras junto a tus pequeños mientras se les da vida con ayuda de acuarelas o crayolas.

Los amigos de Bluey: La última idea de la lista nos presenta a Coco, Rusty, Chloe y otros compañeros de sus aventuras. Recuerda que puedes optar por una ilustración en conjunto o con alumnos de los amigos de Bluey.

¿Cómo preparar las plantillas para pintar?

Ahora bien, es importante tomar en cuenta que, para tener mejores resultados, debes buscar las imágenes que mejor se acomoden a tus gustos. Además, recuerda que debes preparar todos los materiales: crayolas, colores, pintura, pinceles y un mantel o tela desgastada que no importe que se ensucie.