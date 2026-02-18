4 tips para limpiar vidrios que te cambiarán la vida: los dejarás como de hotel de lujo

Al momento de limpiar, un aspecto que suele quedar desapercibido, son los vidrios, a los que usualmente solo se les pasa un trapo por encima para quitar el polvo y las manchas visibles. No obstante, hay suciedad que se adhiere a las ventanas y, pese a que puede ser imperceptible, va opacando los materiales, por lo que se requieren tips y hacks infalibles para quitar las manchas por completo.

1. Elige los paños correctos para limpiar vidrios con tips prácticos

De nada te servirá combinar distintos químicos para lavar las ventanas si terminas usando trapos no aptos para estos materiales. La alternativa idónea para lavar los vidrios son los paños de microfibra que absorben y jalan el polvo sin dejar rastros, según explica el sitio especializado Window Cleaning Warehouse.

Limpiar correctamente los vidrios es indispensable para que tu casa esté reluciente|Freepik

2. Seca con movimientos en una sola dirección

Si quieres ahorrarte doble trabajo, lo mejor es hacer bien las cosas desde el principio y aplica lo mismo cuando se trata de limpiar los vidrios de cualquier lugar. Deja todo reluciente desde la primera pasada, quitando los productos y el polvo en una sola dirección, lo que te ahorrará las marcas.

3. Limpia en días nublados para mejores resultados

Por más increíble que suene, elegir días nublados para limpiar las ventanas es una excelente opción para que queden relucientes. Esto ya que con la luz directa del sol y el calor, los productos suelen secarse con mayor rapidez y hasta pueden dejar manchas.

4. Confía en el poder de los remedios caseros

Por más que haya quienes aseguren que mezclar productos de limpieza es la única forma de que las ventanas queden relucientes, lo cierto es que muchas veces basta solo con utilizar lo necesario para no desperdiciar dinero ni tiempo. Y entre los tips recomendados de The Happy House, está combinar agua tibia con jabón para trastes y aplicar directamente en los cristales.

Recuerda que el mantenimiento de tu casa dice mucho sobre tu personalidad y por eso es indispensable tenerla lo más ordenada que se pueda. Además, acostumbrarte a estas formas de limpiar con tips infalibles hará que los vidrios luzcan impecables y las habitaciones se vean más amplias y luminosas, lo que a su vez hará que te sientas mucho más cómodo estando allí.